  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Jonui Nainiui – netikėtumas iš užsienio

2025-08-29 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 13:55

Lietuvių atlikėjai vis dažniau sulaukia tarptautinio dėmesio. Jonas Nainys, taip pat žinomas kaip DJ Jovani, sulaukė pasaulinės žvaigždės pripažinimo – jo daina pasidalijo garsus vokiečių didžėjus Robin Schulz.

Lietuvių atlikėjai vis dažniau sulaukia tarptautinio dėmesio. Jonas Nainys, taip pat žinomas kaip DJ Jovani, sulaukė pasaulinės žvaigždės pripažinimo – jo daina pasidalijo garsus vokiečių didžėjus Robin Schulz.

1

Savo socialinio tinklo Instagram paskyroje Robin Schulz pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame rodo, kokį automobilį padovanojo savo mylimajai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant to, lietuvių akį labiausiai traukė ne prabangi mašina, o daina, kuri skambėjo įraše.

Fone galima išgirsti Jono Nainio ir Chris Crone kūrinį „Tell me why“.

Pripažinimo sulaukė ir kiti lietuviai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai dėmesio sulaukė ir grupė Katarsis.

Solána Imani Rowe, geriau žinoma sceniniu slapyvardžiu SZA – amerikiečių dainininkė ir dainų autorė – nustebino Lietuvos gerbėjus.

Žinoma moteris socialiniame tinkle pasidalijo alternatyvaus roko grupės „Katarsis“ garso takeliu.

„Vasara, kai patyriau viską, ką tik įmanoma patirti“, – rašė ji.

 

