Jonui Nainiui – netikėtumas iš užsienio

Savo socialinio tinklo Instagram paskyroje Robin Schulz pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame rodo, kokį automobilį padovanojo savo mylimajai.
Nepaisant to, lietuvių akį labiausiai traukė ne prabangi mašina, o daina, kuri skambėjo įraše.
Fone galima išgirsti Jono Nainio ir Chris Crone kūrinį „Tell me why“.
Pripažinimo sulaukė ir kiti lietuviai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai dėmesio sulaukė ir grupė „Katarsis“.
Solána Imani Rowe, geriau žinoma sceniniu slapyvardžiu SZA – amerikiečių dainininkė ir dainų autorė – nustebino Lietuvos gerbėjus.
Žinoma moteris socialiniame tinkle pasidalijo alternatyvaus roko grupės „Katarsis“ garso takeliu.
„Vasara, kai patyriau viską, ką tik įmanoma patirti“, – rašė ji.
