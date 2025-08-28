Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Falcon pribloškė išvaizdos pokyčiais: už to slypi 1 dalykas

2025-08-28 19:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 19:38

Operos solistė Monika Sakalauskaitė-Falcon pasidalijo nuotraukomis, kurioje matomi dideli išvaizdos pokyčiai – moteris tapo blondine. Tiesa, už to slypi vienas dalykas.

Monika Falcon (Valdo Kairio nuotr.) (tv3.lt fotomontažas)

Operos solistė Monika Sakalauskaitė-Falcon pasidalijo nuotraukomis, kurioje matomi dideli išvaizdos pokyčiai – moteris tapo blondine. Tiesa, už to slypi vienas dalykas.

6

Socialiniame tinkle Instagram įkelta nuotrauka Monika sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Joje ji užfiksuota paplūdimyje, rankoje laikanti augintinį. 

Tačiau akį labiausiai traukė plaukų spalvos pokyčiai, nes nuotraukoje ji – šviesiaplaukė.

Atskleidė tiesą

Nepaisant to, naujienų portalui tv3.lt Monika sakė, kad toks pokytis iš tiesų yra išgautas pasitelkus Photoshop'ą.

„Taip, plaukai pasaryti Photoshop'u“, – sakė ji.

Zalupa
Zalupa
2025-08-28 19:51
Ble kokie papai :O varau padrocyti birkos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
