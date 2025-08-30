Džiugi diena Žilvino Grigaičio gyvenime: ryžosi 1 netikėtam žingsniui

Kalbėdamas apie praėjusius metus, jis neslėpė, kad buvo visko.
„Metai kaip ir visiems – banguoti, raguoti, spalvoti... bet šiaip sakyčiau buvo įdomūs, pilni netikėtumų ir labai labai daug kūrybinės erdvės“, – pasakojo jis.
Išbandė naują sferą
Žilvinas atskleidė, kokį naują projektą įgyvendino šiemet. Tai – jam visiškai nauja sritis.
„Keturis mėnesius dirbau prie savo naujos papuošalų kolekcijos sukūrimo. Tai man visiškai nauja teritorija, nauji įspūdžiai, galimybė suvokti ir suprasti, net prisiliesti prie tam tikrų lietuviškų šaknų.
Verslininkas paskelbė, kada bus galima išvysti jo kūrybą ir papasakojo, kokia mąstysena vadovaujasi pradėdamas naujus projektus.
„Rugsėjo viduryje bus galima pamatyti šios kolekcijos premjerą, prie kurios dirbo 10 žmonių komanda. Man tai labai jautru, gražu, įdomu, net truputį rizikinga.
Bet vadovaujuosi tuo pasakymu, kad jei nepabandysi – niekada nežinosi. Jei gyvenimas davė galimybę – visada reikia daryti, skristi, valgyti, pamatyti, kad po to nereikėtų gailėtis, kad nepadarei“, – teigė Ž. Grigaitis.
Gimtadienį paminės įspūdingame renginyje
Jis taip pat papasakojo, kur sutiks savo gimtadienį. Žilvinas atskleidė, kad gavo neeilinę galimybė pasitikti 55-uosius metus įspūdingoje vietoje.
„Gimtadieniui iškrentu į Berlyną, ten esu pakviestas į didžiausią muzikinį teatrą Friedrichstadt-Palast, į naujos premjeros pristatymą. Man labai įdomu, nes du metus buvo rodomas Falling in love šou, kuriame buvo milijonai swarowski kristalų. Be galo gražu. Rugsėjo mėnesį startuos naujas ir aš esu pakviestas į naujo šou išankstinį atidarymą“, – kalbėjo žinomas vyras.
Nepaisant to, verslininkas teigė, kad gimtadienių nesureikšmina ir nebūtinai juos švenčia per savo tikrąją gimimo dieną.
„Aš gimtadienio nesureikšminu. Aš atsveriu, ką per metus pavyko padaryti: kas išėjo, kas neišėjo. Tai man technikinis taškas, nuo kurio galima atsiskirti.
Gimtadienį švenčiu tada, kada noriu. Šiais metais švęsiu rugsėjo viduryje. Būsiu savo naujos papuošalų kolekcijos inauguracijos renginyje su šampano taure draugų tarpe“, – dalijosi jis.
Tradicijos ir iššūkiai
Vyras sakė, kad toks požiūris – jo įvairiapusiškos asmenybės atspindys.
„Tradicijų nesilaikau, esu spontaniškas žmogus. Mano zodiako ženklas yra mergelė, bet turiu ir liūto prieskonį. Aš galiu riaumoti riaumoti, o tada verkti ant peties. Mergelės labiau preciziški. Mes darome viską tiksliai, suplanuotai – bet aš tradicijų nesilaikau“, – pripažino Žilvinas.
Kalbėdamas apie metų iššūkius jis sakė, kad į viską žvelgia pozityviai, tačiau neperdeda.
„Iššūkiai priklauso nuo to, kaip kiekvienas priima. Metai buvo geri, įdomūs, su įdomiais projektais. Aš žiūriu labai optimistiškai, bet be rožinių akinių“, – kalbėjo verslininkas.
