Berlynas, Paryžius ir Londonas aktyvavo JT sankcijų atnaujinimo Iranui mechanizmą

Tai reiškia, kad Iranui gresia praėjusį dešimtmetį atšauktų baudžiamųjų priemonių atnaujinimas. Be to, pasibaigus procedūrai, galutinai istorija taptų ir tarptautinis branduolinis susitarimas.
Šis susitarimas turėjo užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinį ginklą. Dokumente ypač didelis dėmesys skiriamas nepriklausomam Irano branduolinės programos vertinimui. Jame taip pat numatytos urano kiekio ir sodrinimo ribos.
Sankcijų mechanizmo aktyvavimas rodo, kad minėtos trys šalys, dar vadinamos E3 šalimis, prarado kantrybę. Diplomatai ne kartą kritikavo, kad Iranas iki paskutinės akimirkos pažeidinėjo 2015 m. branduolinį susitarimą ir gamino beveik branduoliniam ginklui sukurti tinkamą uraną. JAV 2018 m. vienašališkai pasitraukus iš susitarimo, ir Iranas nustojo laikytis sutarties įsipareigojimų.
Aktyvavus „Snapback“ mechanizmą, prasideda 30 dienų terminas, kuriam pasibaigus vėl pradės galioti prieš tai atšauktos Saugumo Tarybos rezoliucijos. Terminas bus išnaudojamas diplomatinėms pastangoms dėl branduolinio susitarimo sustiprinti.
