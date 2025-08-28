Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Berlynas, Paryžius ir Londonas aktyvavo JT sankcijų atnaujinimo Iranui mechanizmą

2025-08-28 17:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 17:52

Ginče dėl Irano branduolinės programos Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija aktyvavo Jungtinių Tautų (JT) sankcijų atnaujinimo Teheranui mechanizmą. Tai nurodoma trijų šalių laiške JT Saugumo Tarybai. 

Iranas BNS Foto

Ginče dėl Irano branduolinės programos Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija aktyvavo Jungtinių Tautų (JT) sankcijų atnaujinimo Teheranui mechanizmą. Tai nurodoma trijų šalių laiške JT Saugumo Tarybai. 

REKLAMA
0

Tai reiškia, kad Iranui gresia praėjusį dešimtmetį atšauktų baudžiamųjų priemonių atnaujinimas. Be to, pasibaigus procedūrai, galutinai istorija taptų ir tarptautinis branduolinis susitarimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis susitarimas turėjo užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinį ginklą. Dokumente ypač didelis dėmesys skiriamas nepriklausomam Irano branduolinės programos vertinimui. Jame taip pat numatytos urano kiekio ir sodrinimo ribos.

REKLAMA
REKLAMA

Sankcijų mechanizmo aktyvavimas rodo, kad minėtos trys šalys, dar vadinamos E3 šalimis, prarado kantrybę. Diplomatai ne kartą kritikavo, kad Iranas iki paskutinės akimirkos pažeidinėjo 2015 m. branduolinį susitarimą ir gamino beveik branduoliniam ginklui sukurti tinkamą uraną. JAV 2018 m. vienašališkai pasitraukus iš susitarimo, ir Iranas nustojo laikytis sutarties įsipareigojimų.

Aktyvavus „Snapback“ mechanizmą, prasideda 30 dienų terminas, kuriam pasibaigus vėl pradės galioti prieš tai atšauktos Saugumo Tarybos rezoliucijos. Terminas bus išnaudojamas diplomatinėms pastangoms dėl branduolinio susitarimo sustiprinti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų