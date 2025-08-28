Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio uždaryme – dėmesys M. K. Čiurlionio kūrybai

2025-08-28 19:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 19:07

Rugpjūčio 27 d. Chaimo Frenkelio vilos parko rožyno fone su simfoninio orkestro didybe buvo uždarytas XXII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Programoje dėmesys buvo skirtas M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms.

Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio uždaryme – dėmesys M. K. Čiurlionio kūrybai (nuotr. Edvardo Tamošiūno)
3

Rugpjūčio 27 d. Chaimo Frenkelio vilos parko rožyno fone su simfoninio orkestro didybe buvo uždarytas XXII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Programoje dėmesys buvo skirtas M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms.

Birželio–rugpjūčio mėnesiais vykęs XXII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis pasiekė finišo tiesiąją ir finaliniu akordu – iškilmingu koncertu – kvietė palydėti vasarą.

Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio uždaryme – dėmesys M. K. Čiurlionio kūrybai (nuotr. Edvardo Tamošiūno)
Festivalio scenoje žiūrovai išgirdo Šiaulių miesto simfoninį orkestrą „Camerata Solaris“ (meno vadovas Vilhelmas Čepinskis) ir išskirtinio balso solistę iš Latvijos Guntą Gelgotę (sopranas). Orkestrui dirigavo festivalio meno vadovas Robertas Šervenikas.

Šiais metais įsteigtas Šiaulių miesto kamerinis orkestras „Camerata Solaris“ Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio scenoje pasirodė pirmą kartą ir buvo šiltai sutiktas publikos.

Šiais metais minint vieno iškiliausių visų laikų lietuvių menininkų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio – 150-ąsias gimimo metines, festivalio uždaryme šiai temai bus skirti du akcentai.

Prieš koncertą, klausytojai buvo kviečiami užeiti į Chaimo Frenkelio vilą-muziejų, kur eksponuotas Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose saugomas M. K. Čiurlionio kūrinys „Auka“. Apie 1908 m. sukurtame darbe vaizduojamas ant laiptų krašto stovintis baltas angelas. Prasidėjus koncertinei programai, publikai pristatytas specialiai M. K. Čiurlionio jubiliejui dedikuotas kūrinys.

Organizatorius – Šiaulių „Aušros“ muziejus. Pagrindinis rėmėjas – Šiaulių miesto savivaldybė. Rėmėjai: restoranas „Bleu de Frenkel“, Akropolis, gėlių ir dovanų salonas „Dabija“. Informaciniai partneriai: LRT, „Šiaulių kraštas“, „LT ADVERT“, „Miesto naujienos“, „Media Traffic“. Festivalį įgarsina MB „SLS Tech“.

Platesnę informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Komunikacijos ir rinkodaros skyrius tel. (0 41) 43 36 80, el. p. [email protected]

