Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio uždaryme – dėmesys M. K. Čiurlionio kūrybai

Birželio–rugpjūčio mėnesiais vykęs XXII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis pasiekė finišo tiesiąją ir finaliniu akordu – iškilmingu koncertu – kvietė palydėti vasarą.
Festivalio scenoje žiūrovai išgirdo Šiaulių miesto simfoninį orkestrą „Camerata Solaris“ (meno vadovas Vilhelmas Čepinskis) ir išskirtinio balso solistę iš Latvijos Guntą Gelgotę (sopranas). Orkestrui dirigavo festivalio meno vadovas Robertas Šervenikas.
Šiais metais įsteigtas Šiaulių miesto kamerinis orkestras „Camerata Solaris“ Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio scenoje pasirodė pirmą kartą ir buvo šiltai sutiktas publikos.
Šiais metais minint vieno iškiliausių visų laikų lietuvių menininkų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio – 150-ąsias gimimo metines, festivalio uždaryme šiai temai bus skirti du akcentai.
Prieš koncertą, klausytojai buvo kviečiami užeiti į Chaimo Frenkelio vilą-muziejų, kur eksponuotas Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose saugomas M. K. Čiurlionio kūrinys „Auka“. Apie 1908 m. sukurtame darbe vaizduojamas ant laiptų krašto stovintis baltas angelas. Prasidėjus koncertinei programai, publikai pristatytas specialiai M. K. Čiurlionio jubiliejui dedikuotas kūrinys.
Organizatorius – Šiaulių „Aušros“ muziejus. Pagrindinis rėmėjas – Šiaulių miesto savivaldybė. Rėmėjai: restoranas „Bleu de Frenkel“, Akropolis, gėlių ir dovanų salonas „Dabija“. Informaciniai partneriai: LRT, „Šiaulių kraštas“, „LT ADVERT“, „Miesto naujienos“, „Media Traffic“. Festivalį įgarsina MB „SLS Tech“.
Platesnę informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Komunikacijos ir rinkodaros skyrius tel. (0 41) 43 36 80, el. p. [email protected]
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!