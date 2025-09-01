Žinomi tėvai į Rugsėjo 1-ąją išlydėjo savo vaikus: netrūko jautrių akimirkų

Įrašais jie sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Atžalas išlydėjo į Rugsėjo 1-ąją
Televizijos laidų vedėja, „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė pasidalijo savo sūnaus nuotraukomis. Keliose iš jų – ir ji besišypsanti kartu su sūnumi.
Prie įrašo ji rašė: „Su Mokslo ir žinių diena!“
Rugsėjo 1-osios akimirkomis socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo ir broliai Lavrinovičiai.
Nuotraukose užfiksuota gausi šeima: Darjuš su žmona Edita bei atžalomis Leyla, Titu ir Darjuš jaunesniuoju, ir Kšištof su žmona Tatyana bei vaikais Dominic ir Emily.
Po nuotraukomis jie rašė: „Su švente, gero starto visiems!“
Skyrė jautrius žodžius
Dainininkė Goda Alijeva taip pat pasidalijo kadrais su vaikais bei skyrė jiems jautrius palinkėjimus. Socialiniame tinkle „Instagram“ ji rašė:
„Vaikai, tegul kiekviena diena mokykloje tampa žingsniu į priekį – žinių, smalsumo, kūrybiškumo ir prasmingų akimirkų ir asmeninio augimo!
Mes kaip ir kasmet tęsiame tradiciją nuotrauka su kardeliais prie namų.“
Ji neslėpė, kad ši diena privertė susigraudinti.
„Nesikeičia tik ašaros mano akyse išlydint vaikus, per greitai laikas skrieja“, – dalijosi Goda.
Trumpą palinkėjimą skyrė ir moterų sporto trenerė, nuomonės formuotoja Agnė Bastienė, pasidalijusi savo šeimos nuotrauka iš rugsėjo 1-osios.
Savo „Instagram“ paskyroje ji rašė: „Saulėto rudens ir įdomių mokslo metų!“
