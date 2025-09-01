Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Žinomi tėvai į Rugsėjo 1-ąją išlydėjo savo vaikus: netrūko jautrių akimirkų

2025-09-01 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 11:55

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymo įstaigose. Kadrais iš naujų mokslo metų šventės pasidalijo ir žinomi žmonės.

Žinomi žmonės paminėjo rugsėjo 1-ąją (nuotr. Instagram)

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymo įstaigose. Kadrais iš naujų mokslo metų šventės pasidalijo ir žinomi žmonės.

9

Įrašais jie sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Atžalas išlydėjo į Rugsėjo 1-ąją

Televizijos laidų vedėja, „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė pasidalijo savo sūnaus nuotraukomis. Keliose iš jų – ir ji besišypsanti kartu su sūnumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie įrašo ji rašė: „Su Mokslo ir žinių diena!“

Rugsėjo 1-osios akimirkomis socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo ir broliai Lavrinovičiai.

Nuotraukose užfiksuota gausi šeima: Darjuš su žmona Edita bei atžalomis Leyla, Titu ir Darjuš jaunesniuoju, ir Kšištof su žmona Tatyana bei vaikais Dominic ir Emily.

Po nuotraukomis jie rašė: „Su švente, gero starto visiems!“

Skyrė jautrius žodžius

Dainininkė Goda Alijeva taip pat pasidalijo kadrais su vaikais bei skyrė jiems jautrius palinkėjimus. Socialiniame tinkle „Instagram“ ji rašė:

„Vaikai, tegul kiekviena diena mokykloje tampa žingsniu į priekį – žinių, smalsumo, kūrybiškumo ir prasmingų akimirkų ir asmeninio augimo!

Mes kaip ir kasmet tęsiame tradiciją nuotrauka su kardeliais prie namų.“

Ji neslėpė, kad ši diena privertė susigraudinti.

„Nesikeičia tik ašaros mano akyse išlydint vaikus, per greitai laikas skrieja“, – dalijosi Goda.

Trumpą palinkėjimą skyrė ir moterų sporto trenerė, nuomonės formuotoja Agnė Bastienė, pasidalijusi savo šeimos nuotrauka iš rugsėjo 1-osios.

Savo „Instagram“ paskyroje ji rašė: „Saulėto rudens ir įdomių mokslo metų!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

KAS ČIA DABAR
KAS ČIA DABAR
2025-09-01 12:02
kODĖL NEŽINOMI TĖVAI ŠIANDIEN NEIŠLYDĖJOTE VAIKŲ Į MOKYKLAS,TRŪKO KELIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ,MINISTRE,PRAŠOM SUŽIŪRĖTI,KODĖL TIK ŽINOMŲ IŠĖJO,JIEMS ŠIURPSTA ODA,JIE VERKIA, O NEŽINOMI TURBŪT ALŲ MAUKIA IŠ RYTO IR NELEIDO VAIKŲ Į MOKYKLĄ.
Atsakyti
o žemaitis išleido 4 ar 5
o žemaitis išleido 4 ar 5
2025-09-01 12:03
Kas ta su antakais kaip velnio...siaubas,ar ji žiūri į veidrodį...
Atsakyti
O “ nežinomi” tėvai neišlydėjo,
O “ nežinomi” tėvai neišlydėjo,
2025-09-01 12:23
suknisti žurnaliūgos?????Eikit n… su savo “žinomais tėvais”.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
