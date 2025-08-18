Goda Alijeva parodė retai matomą savo pusę: šis hobis neatsiejama gyvenimo dalis

Žinoma moteris, Goda Alijeva, savo socialiniuose tinkluose nuolat dalinasi nepriekaištinga išvaizda, elegancija, moteriškumu, tačiau šį savaitgalį sekėjams parodė kitokią savo pusę – pasidalino nuotrauka su žuvimi, kurią sugavo žūklėje. Goda sutiko šia nuotraukų karusele pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.
Žūklė – šeimos veikla
Goda pripažino, jog žūklė jos šeimoje yra paveldima: „Aš mėgstu žvejoti. Kasmet važiuoju vasaromis kur nors užmesti meškerėlę. Mano tėtis žvejys, tai paveldimas hobis“, – atvirauja moteris.
Goda pasidalinusi nuotrauka rašo: „Pirma mano vasaros žūklė! Ir dar kokia. Kad ir be atostogų šiemet, bet nesiskundžiu, radau momentą poilsiui ir meditacijai. Pagaliau kabliuką užsirišti išmokau, raketų mokslas darosi įveikiamas“.
Moteris pasidalino, jog žvejyba kiekvieną vasarą yra vienas iš tikslų, kuriuos norisi įgyvendinti: „Mes gamtos mylėtojai, kasmet yra privalomų veiklų sąrašas, tai: žūklė, grybavimas ir palapinės“.
