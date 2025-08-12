Godos Alijevos gyvenime – naujas etapas: „Pareikalavo daug jėgų ir nervų“

G. Alijeva prieš kurį laiką ryžosi naujo namo statyboms. Savo namų statybos – džiugus bet kokiam žmogui, vis dėlto pats procesas neretai pasirodo ilgas ir varginantis.
Taip nutiko ir Godai. Moteris besibaigiant vasarai pasidalijo savo patirtimis ir nuogastavimais. Savo įrašu ji sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
„Pamaniau, jog noriu šią dieną įamžinti postu, esame finišo tiesiojoje.. tik dilema niekur nedingo, ar spėsim įsikelti iki lapkričio 1 d. Neslėpsiu, šis mano projektas pareikalavo daug jėgų ir nervų, o, bet, tačiau sau sakau gana ir pasikliauju visata, viskas bus kaip turi būti, geriausiu man būdu, tai kaip galvojat, spėsim ar ne?“ – klausė ji.
Palaikymą siuntė ir žinomi žmonės
Po tokiu G. Alijevos įrašu pasipylė gerbėjų ir draugų palaikymas. Ne vienas ramino moterį, kad iki lapkričio ji tikrai suspės, bet buvo ir tokių, kurie pabrėžė – nereikia nerimauti. Palaikymą siuntė ir žinomi žmonės.
„Kiek spėsit, tiek. Bus mega nerealiai“, – rašė Kristina Ivanova.
„Šaunuolė! Sveikinu! Gražus etapas!“ – antrino Viktorija Mauručaitė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!