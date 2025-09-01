Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Paslaptis atskleista: Jovani išdavė, kada pasirodys jo naujas albumas

2025-09-01 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 11:25

Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždė Jonas Nainys-Jovani pristato naują singlą – „Šiandien Kitaip“, įrašytą kartu su jauna atlikėja ELZY (Elzė Borsteikaitė). Tai vasariško skambesio ir rudeniškos nostalgijos kupinas kūrinys, tapęs dar viena užuomina apie artėjantį Jovani albumą.

Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždė Jonas Nainys-Jovani pristato naują singlą – „Šiandien Kitaip“, įrašytą kartu su jauna atlikėja ELZY (Elzė Borsteikaitė). Tai vasariško skambesio ir rudeniškos nostalgijos kupinas kūrinys, tapęs dar viena užuomina apie artėjantį Jovani albumą.

1

„Šiemet kartu su komanda intensyviai dirbame prie naujo albumo, kuris pasirodys jau rugsėjį. „Šiandien Kitaip“ – vienas iš pavyzdžių, kokio skambesio klausytojai gali tikėtis“, – sako Jovani.

Jauna atlikėja ELZY džiaugiasi už galimybę prisidėti prie naujausio Jovani albumo su singlu „Šiandien Kitaip“ bei atskleidžia kūrybos užkulisius:

„Labai smagu turėti galimybę išleisti šią dainą kartu su Jonu. Ji gimė kūrybinės stovyklos metu šį pavasarį – nuostabioje vietoje, kur žiūrint į saulę ir dirbant kartu su komanda natūraliai susiformavo dainos skambesys.“

Dainos reikšmė

ELZY atskleidžia, kad šis kūrinys pasakoja apie momentus, kai vienas etapas baigiasi, bet jauti dėkingumą už kiekvieną jo sekundę. Tai gali būti apie santykius, vasarą ar tiesiog gyvenimo akimirkas, rašoma pranešime spaudai.

Dainoje slypi nostalgija, bet kartu ir laisvės pojūtis – kai važiuoji mašina su atidarytais langais, rankomis ore, o plaukus plaiksto vėjas. Būtent tokia nuotaika perteikta ir kartu su singlu pristatytoje vizualizacijoje, kurią jau galima išvysti „YouTube“ platformoje.

Pastarieji metai Jovani buvo ypatingi: klausytojai išgirdo debiutinį albumą „Noriu Šokti“, įvyko pirmasis solinis koncertas „Žalgirio“ arenoje, o šiemet laukia dar daugiau naujienų.

Atlikėjas atskleidžia, kad naujajame albume klausytojų lauks net 14 visiškai naujų kūrinių su įvairiais Lietuvos atlikėjais.

„Šią vasarą savaitgalius skiriame koncertams, o šiokiadieniais – kūrybai studijoje. Net sunku patikėti, bet naujame albume bus net 14 naujų kūrinių.

Albumą pristatysime jau rugsėjį, o lapkričio 29-ąją visus pakviesime į „Žalgirio“ areną – „Jovani Arena Show“. Tai bus didžiausia diskoteka, kupina staigmenų ir gerų emocijų“, – sako Jovani.

Jovani ir ELZY singlą „Šiandien Kitaip“ galite išgirsti „YouTube“:

