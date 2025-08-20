Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viktoriją Jakučinskaitę šokiravo vaisių kainos Madeiroje: suma atima žadą

2025-08-20 20:50
2025-08-20 20:50

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė su šeima leidosi į kelionę Medeiros saloje. Tiesa, čia spėjo ne tik pasigrožėti gamtos vaizdais, bet ir pakliūti į nepavydėtiną situaciją. Kaip pati moteris pasakojo, jaučiasi apgauta po apsipirkimo turguje.

Viktorija Jakučinskaitė Madeiros saloje (nuotr. Instagram)

7

Šią istoriją ji paviešino socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.

„Kokia nesąmone aš padariau“, – rašoma ant vaizdo įrašo.

Prakalbo apie brangius pirkinius

Vaizdo įraše moteris atskleidė, kad jos dukra panoro įsigyti egzotinių vaisių, kurie pasirodo, kad nėra tokie pigūs.

„Mano meilė, mano mažas kūdikis užsimanė vaisių Madeiroje, tad nuėjome į gėlių ir vaisių turgų. Ir štai – sumokėjome 127 eurus. Tuoj parodysiu, už ką“, – teigė ji.

Netrukus moteris išsitraukė maišelį, kuriame buvo įvairūs vaisiai: įvairiūs pasiflorai, mangustinai, mangai, drakono vaisiai, bananai.

Taip pat pardavėjai padovanojo joms vaisių, tačiau pati Viktorija tikino, kad juos apgavo, nes kaina –neadekvati. 

Pasak Viktorijos, už tokį kiekį vaisių Vitename ji sumokėtų 10 eur.

„Nekartokite mūsų klaidos“, – pabrėžė Viktorija.

„Jaučiuosi smarkiai apgauta“, – pridūrė dizainerė.

 

Kas ta tokia
Kas ta tokia
2025-08-20 21:43
Kazkaip ja viskas pradejo sokiruoti. Slave ji?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
