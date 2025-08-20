Viktoriją Jakučinskaitę šokiravo vaisių kainos Madeiroje: suma atima žadą

Šią istoriją ji paviešino socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
„Kokia nesąmone aš padariau“, – rašoma ant vaizdo įrašo.
Prakalbo apie brangius pirkinius
Vaizdo įraše moteris atskleidė, kad jos dukra panoro įsigyti egzotinių vaisių, kurie pasirodo, kad nėra tokie pigūs.
„Mano meilė, mano mažas kūdikis užsimanė vaisių Madeiroje, tad nuėjome į gėlių ir vaisių turgų. Ir štai – sumokėjome 127 eurus. Tuoj parodysiu, už ką“, – teigė ji.
Netrukus moteris išsitraukė maišelį, kuriame buvo įvairūs vaisiai: įvairiūs pasiflorai, mangustinai, mangai, drakono vaisiai, bananai.
Taip pat pardavėjai padovanojo joms vaisių, tačiau pati Viktorija tikino, kad juos apgavo, nes kaina –neadekvati.
Pasak Viktorijos, už tokį kiekį vaisių Vitename ji sumokėtų 10 eur.
„Nekartokite mūsų klaidos“, – pabrėžė Viktorija.
„Jaučiuosi smarkiai apgauta“, – pridūrė dizainerė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!