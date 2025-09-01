Milžiniškoje taurėje sužibo burleskos artistė Morta Smit: prabilo apie iššūkius

„Tai ilgai brandinta svajonė, kuri tapo realybe. Lietuvoje tokio sumanymo iki šiol nebuvo, tad tikiu, kad ši taurė ne tik praplės burleskos scenos galimybes, bet ir taps simboliu, kad esame pasirengę kurti aukščiausio lygio pasirodymus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Burleska yra apie pasitikėjimą savimi, žavesį ir galimybę kiekvieną pasirodymą paversti maža švente. Ši taurė – mano dovana publikai, žanrui ir, žinoma, sau“, – šypsosi Morta Smit.
Pavojingas ir daug pasiruošimo reikalaujantis iššūkis
Pasak Mortos, už vidutinio ūgio vyrą aukštesnė taurė nėra tik įspūdingas vizualinis elementas – tai sudėtingas, fizinės ištvermės bei išskirtinio pasiruošimo reikalaujantis scenos atributas. Atliekant pasirodymą taurėje tenka dirbti dideliame aukštyje, tad kiekvienas judesys turi būti preciziškas, o pusiausvyra – nepriekaištinga.
„Ši taurė atrodo grakščiai ir elegantiškai, bet iš tiesų yra gana pavojinga. Tai ne tik šou dalis, bet ir sportinis, net akrobatinis išbandymas. Reikia daug treniruočių, fizinės jėgos ir drąsos, nes įlipus į taurę atsiveria visai kitos rizikos – supranti, kad paslydus ar kažką ne taip padarius gali nusisukti sprandą.
O kol tokios mintys galvoje sukasi, reikia šypsotis, grakščiai judėti ir gražiai atrodyti vilkint mažytį kostiumą, – lyg niekur nieko, – juokiasi Morta. – Teko įveikti nemažai baimių, kad galėčiau atlikti tam tikrus triukus.
Kai pirmą kartą užlipau į tokį aukštį ir pajaučiau, kaip metalinis karkasas nuo judesio siūbuoja, manęs vos neištiko panikos ataka. O po pirmos praktikos taurėje mano kūnas buvo nusėtas mėlynėmis, viską labai skaudėjo.“
Kūryba, pažymėta šimtais tūkstančių kristalų
Morta Smit dalijasi, jog dėl išskirtinio vizualinio efekto ji ryžosi viena savo rankomis ant taurės paviršiaus išklijuoti maždaug 100 000 atskirų kristalų. Šis procesas pareikalavo didžiulio atsidavimo – kristalus menininkė klijavo beveik tris mėnesius, kasdien tam skirdama nuo 2 iki 8 valandų.
„Norėjau, kad taurė spindėtų taip, jog pasirodymas alsuotų prabanga. Kiekvienas kristalas buvo klijuotas su meile – tai buvo tarsi meditacija, bet kartu ir didžiulis iššūkis“, – sako Morta.
Svajonė apie rekordą – aukščiausią taurę Lietuvoje
Morta taip pat planuoja užregistruoti savo taurę kaip aukščiausią taurę Lietuvoje. Tai būtų ne tik meninis, bet ir oficialiai įvertintas rekordas, dar labiau pabrėžiantis projekto išskirtinumą.
„Kai įdedi tiek daug darbo, energijos ir širdies, norisi, kad tai būtų ne tik pastebėta, bet ir oficialiai paženklinta. Man šis rekordas būtų tarsi įrodymas, kad viskas – kiekviena valanda, kiekvienas priklijuotas kristalas – buvo verta“, – sako Morta.
Lietuva – pasaulinės burleskos žemėlapyje
Šis projektas rodo, kad Lietuva drąsiai gali žengti koja kojon su pasaulinėmis scenomis. Iki šiol tokio lygio rekvizitas buvo siejamas tik su užsienio žvaigždėmis, tačiau dabar ir mūsų šalies publika turi galimybę išvysti pasirodymą, kuris nenusileidžia geriausiems tarptautiniams pavyzdžiams.
„Dita von Teese taurė yra tapusi viso burleskos žanro ikona. Norėjosi, kad ir Lietuvos publika turėtų galimybę išvysti šį unikalų reiškinį ne tik užsienyje, bet ir čia, namuose. Burleska – tai ne tik pramoga, bet ir meno forma, o taurė leidžia tą meną pakylėti į dar aukštesnį lygį“, – pasakoja Morta.
Svajonės išsipildymas ir įkvepianti žinutė
Morta neslepia – šis projektas jai buvo itin jautrus ir asmeniškai svarbus. Taurės sukūrimas bei pritaikymas pasirodymams pareikalavo daug pastangų, energijos ir net rizikos.
„Tai buvo mano didžiausia svajonė. Paaukojau daug jėgų, priėmiau nemažai rizikingų sprendimų, bet šiandien galiu pasakyti: viskas yra įmanoma, jei tik labai nori“, – atvirauja burleskos žvaigždė.
Savo projektu Morta Smit siunčia aiškią žinią – net pačios beprotiškiausios idėjos gali tapti realybe. „Noriu, kad kiekvienas žinotų: svajonės nėra per didelės. Jos tampa realios tada, kai mes leidžiame sau jomis tikėti“, – pabrėžia ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!