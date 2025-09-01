Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Justino Lapatinsko karjeroje – naujas etapas: „Jaudinausi“

2025-09-01 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 18:30

Dainininkas Justinas Lapatinskas vien muzikine karjera neapsiriboja. Jis ne tik dainuoja, bet ir dėsto Vilniaus kolegijoje, augina dvi dukras bei dalyvauja televizijos projektuose. Naujausias jų – TV3 žiniasklaidos grupės laida „Miestas ar kaimas“.

Dainininkas Justinas Lapatinskas vien muzikine karjera neapsiriboja. Jis ne tik dainuoja, bet ir dėsto Vilniaus kolegijoje, augina dvi dukras bei dalyvauja televizijos projektuose. Naujausias jų – TV3 žiniasklaidos grupės laida „Miestas ar kaimas“.

Įspūdžiais iš projekto bei ateities planais dainininkas pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

J. Lapatinskas papasakojo, kokia rolė projekte jam yra paskirta.

Jau pirmoji naujojo sezono „Miestas ar kaimas" laida – rytoj 19.30 per TV3!

Justinas Lapatinskas
FOTOGALERIJA. Justinas Lapatinskas

„Man yra patikėta dainuoti, būti savimi. Pasodino su keturiais nuostabiais jaunais muzikantais. Man smagu su jais užsiimti, ugnelės įpūsti. Pažiūrėsime, kur tai toliau nuves“, – sakė jis.

Jis pasidalijo ir nuotaikingu įvykių iš pirmojo filmavimo.

„Tiesą sakant, prieš pirmą filmavimą jaudinausi. Galvojau, kaip žmonės priims. Daug kas buvo nustebęs, nes pirmas atėjau. Operatoriai sako: „tai tu pirmas?“. Sakau, kad taip, reikia gi daryti‘‘, – juokėsi jis. – „Bet visi puikiai priėmė, buvo smagu, po truputį ir aš atsipalaiduosiu manau.“

Gali išgyventi ir be patogumų

Iki 18 metų Druskininkuose gyvenęs, o po to atsikraustęs į Vilnių, J. Lapatinskas atskleidė, kad jei pačiam reikėtų rinktis tarp miesto ir kaimo – rinktųsi aukso viduriuką.

„Jei reikėtų rinktis, pasirinkčiau tarpinį variantą: mieste turėti truputėlį žemių, turėti šiltnamį. Visi galvoja, kad jei jau mieste – būtinai gyveni bute, kur visi patogumai, niekuo rūpintis nereikia. Aš galėčiau ir toliau nuo miesto šiek tiek gyventi. Ir dabar, pavyzdžiui, kadangi turiu žemės, esu pasisodinęs 12 pomidorų. Man patinka taip“, – teigė Justinas.

Atlikėjas papasakojo, be kokių patogumų galėtų laisvai gyventi.

„Aš ir taip esu žmogus, kuris, pavyzdžiui, tik po šaltu dušu maudosi, aš įpratęs, todėl man tai juokai. Galėčiau realiai be visų tų tipinių patogumų išgyvent. Ir dabar, kol esu išvykęs, pas mane visiškai nėra interneto – ir tikrai netrūksta“, – pasakojo J. Lapatinskas.

Senatvė gimtajame krašte ir laukiantys koncertai

Jis atskleidė ir svajonę – norėtų senatvę sutikti gimtojoje Dzūkijoje.

„Mano svajonė yra kažkada senatvėje išsikraustyti į Dzūkijos regioninį parką ir ramiai ten sau gyvent. Kodėl gi ne, būtų tokie gražūs 10–20 senatvės metų“, – kalbėjo dainininkas.

Kalbėdamas apie ateities planus, Justinas neslėpė, kad jau dabar yra užimtas žmogus. Nepaisant to, toliau planuoja koncertus.

„Aš daug ką gyvenime veikiu. Pavyzdžiui, trečius metus Vilniaus kolegijoje esu dėstytojas – dėstau vokalą. Pernai turėjau dvyliką studentų, šiais metais planuoju ir daugiau jų turėti. Auginu dvi mergaites, jos lanko muzikos mokyklą, įvairius būrelius, o tai užima daug laiko.

Labai svajoju rudenį padaryti akustinį turą. Manau, pavyks. Žiūrimės vietas, planuojame rugsėjo gale–spalį pasidaryti bent keturis koncertus“, – atskleidė atlikėjas.

Jau pirmoji naujojo sezono „Miestas ar kaimas" laida – rytoj 19.30 per TV3!

