Baigus statybas įjungta nauja elektros perdavimo linija Vilnius–Neris

81 kilometro ilgio oro linija sustiprina Rytų Lietuvos tinklo patikimumą, sudaro sąlygas tolesnei Vilniaus miesto ir rajono plėtrai, suformuoja aukštos įtampos elektros perdavimo žiedą aplink miestą ir padidina elektros tiekimo saugumą po sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais, pranešė „Litgrid“.
„Šis projektas yra svarbi perdavimo sistemos dalis, užtikrinanti energijos srautų persiskirstymą – šalies vakaruose sparčiai besivystant atsinaujinančios energetikos pajėgumams ir rytuose augant elektros energijos vartojimui“, – pranešime sakė laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Litgrid“ vadovo Roko Masiulio teigimu, naująją liniją sudaro 252 atramos, ji sujungia dvi pagrindines transformatorių pastotes, teikiančias elektros energiją Vilniaus miestui ir rajonui.
„Šis projektas svarbus, nes, augant gyventojų skaičiui sostinės regione, didėja ir elektros energijos poreikis, todėl turime sustiprinti tinklą“, – pranešime sakė R. Masiulis.
Vilnius–Neris statybos metu nutiesta 58 km ilgio nauja linija nuo Neries transformatorių pastotės Nemenčinėje iki taško Marijampolio seniūnijoje, kur ji susijungia su esama linija Vilnius–Molodečno. Taip pat rekonstruota 23 km ilgio oro linijos Vilnius–Molodečno atkarpa nuo susijungimo taško iki Vilniaus transformatorių pastotės Trakų Vokėje, Vilniaus miesto Panerių seniūnijoje.
Įjungus liniją Vilnius–Neris kartu su jau esančiomis 330 kV linijomis Lietuvos elektrinė–Vilnius, Lietuvos elektrinė–Neris aplink sostinę sukuria 330 kV elektros perdavimo linijų žiedą.
Vilnius–Neris linijos projektavimo ir rangos darbus atliko įmonė „Žilinskis ir Co“. Rangos darbų vertė siekia 48,9 mln. eurų., o bendra projekto vertė – 55,1 mln. eurų.
