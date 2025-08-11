LEA: didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę mažėjo 27 proc.

Pasak agentūros pranešimo, Brent naftos kainos dėl geopolitikos ir OPEC+ sprendimų sumažėjo 6 proc., gamtinių dujų kainos – 0,3 proc. Biokuro kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 0,9 proc., dyzelinas šalyje atpigo 0,4 proc., o benzinas pabrango 0,4 proc.
LEA duomenimis, didmeninė elektros kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 27 proc. iki 37,5 eurų/MWh. Palyginimui, pernai nagrinėjamą savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje siekė 95,4 eurų/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 64,3 eurų/MWh.
Trečiadienį, rugpjūčio 6 d., pasak agentūros, elektros kainos dienos vidurkis buvo antras pigiausias šiais metais – 2,64 eurų/MWh – trylika valandų elektros kaina buvo neigiama.
Pastebima, kad rugpjūčio 4–10 d. didmeninės elektros kainos, palyginti su ankstesne savaite, mažėjo visame Baltijos jūros regione. Latvijoje elektros kainos mažėjo 27 proc. – nuo 51,4 eurų/MWh iki 37,5 eurų/MWh, Estijoje – 26 proc. – nuo 42,2 eurų/MWh iki 31,4 eurų/MWh, Vokietijoje sumažėjo 22 proc. – nuo 76,4 eurų/MWh iki 59,7 eurų/MWh, o Lenkijoje – 12 proc. – nuo 92,4 Eur/MWh iki 81,7 Eur/MWh.
Elektros energijos vartojimas Lietuvoje rugpjūčio 4–10 d., palyginus su ankstesne savaite, sumažėjo 3,0 proc. – iki 199,3 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 127,3 gigavatvalandžių (GWh), arba 18,2 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 64 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Latvijos bei Švedijos.
Daugiausia elektros vis dar pagamino saulės elektrinės – 45,6 GWh – tai 11,1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai saulės elektrinės pagamino – 41,1 GWh. Lygiai prieš metus saulės elektrinės per savaitę pagamino 4,2 proc. daugiau elektros energijos – 47,5 GWh.
Vėjo elektrinės per nagrinėjamą savaitę pagamino 44,2 GWh elektros energijos – tai 17,0 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai jų generacija siekė 37,8 GWh. Lygiai prieš metus vėjo elektrinės pagamino 23,4 GWh elektros energijos, arba 47,1 proc. mažiau nei šiemet.
Hidroelektrinės Lietuvoje per savaitę pagamino 13,8 GWh – tai 27,6 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite, kai jos pagamino 10,8 GWh, tačiau 24,5 proc. mažiau nei lygiai prieš metus, kai pagaminta 18,2 GWh.
Šiluminėse elektrinėse nagrinėjamą savaitę pagaminta 18,9 GWh – tai 54,7 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai šiluminės elektrinės pagamino 12,2 GWh elektros. Lygiai prieš metus šiluminės elektrinės pagamino 21,1 GWh, arba 11,5 proc. daugiau nei šiemet.
Pigo nafta, o benzinas Lietuvoje – pigiausias tarp Baltijos šalių
Vidutinė nagrinėjamos savaitės Brent naftos kaina siekė 67,3 JAV dolerių už barelį (USD/bbl) – tai 6 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 71,6 USD/bbl.
Palyginimui, prieš metus Brent vidutinė naftos kaina siekė 78 USD/bbl, o 2023-iųjų tuo pačiu laikotarpiu ji siekė 86,4 USD/bbl.
Skelbiama, kad naftos kainų sumažėjimui įtakos turėjo OPEC+ sprendimas nuo rugsėjo padidinti gavybą 547 tūkst. barelių per dieną (bpd). Siekiant atgauti rinkos dalį, šis žingsnis žymi ankstyvą didžiausio OPEC+ apribojimų paketo – apie 2,5 mln. bpd – atšaukimą.
„Goldman Sachs“ prognozuoja, kad realus padidėjimas sieks 1,7 mln. bpd, nes kai kurios narės sumažino gavybą po ankstesnio perprodukcijos laikotarpio. Rinkos dalyviai taip pat vertina JAV tarifų poveikį ir galimas sankcijas Rusijos naftai, galimas paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos sumažėjo Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje 0,3–1,1 proc., o Vokietijoje ir Lietuvoje kainos išaugo po 0,4 proc. Dyzelino vidutinės kainos sumažėjo visose lyginamose valstybėse 0,1–2,4 proc.
Tarp Baltijos šalių benzinas vėl yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sudaro 0,09 euro/l.
Palyginti su ES šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 14 proc., o dyzelino – 3,9 proc. mažesnė.
Dujų rinka laukia JAV ir Rusijos lyderių susitikimo
Didmeninė vidutinė gamtinių dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF praėjusią savaitę sumažėjo: dujų kainų vidurkis per savaitę sumažėjo 0,3 proc. – iki 34,3 eurų už megavatvalandę (MWh). Ankstesnę savaitę (liepos 28 – rugpjūčio 1 d.) jis buvo 34,4 eurų/MWh.
Skelbiama, kad Europos gamtinių dujų kainos nagrinėjamą savaitę mažėjo, rinkai laukiant artėjančio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Rusijos lyderių susitikimo, galinčio nulemti būsimas energetikos prekybos politikos kryptis.
Palyginimui, prieš metus tuo pačiu laikotarpiu TTF gamtinių dujų kainų savaitės vidurkis buvo 36,5 eurų/MWh, o 2023-iaisiais tuo pačiu laikotarpiu dujos vidutiniškai kainavo 30,2 eurų/MWh.
LEA duomenimis, pagal gamtinių dujų ateities sandorius jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1 euru/MWh mažesnės nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 32–35 eurų/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 50,9 proc., prieš savaitę buvo 49,5 proc., prieš metus tuo pačiu metu buvo užpildyta 67,9 proc.
Europos saugyklose gamtinių dujų kiekis šiuo metu siekia apie 71,6 proc., praėjusią savaitę buvo apie 69,2 proc., o prieš metus saugyklos buvo užpildytos 87,1 proc.
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 16,73 eurų/MWh, ji sumažėjo 0,9 proc., lyginant su ankstesne savaite (16,89 eurų/MWh).
Palyginimui, pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 17,81 eurų/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 20,70 eurų/MWh.
