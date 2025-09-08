Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė įspėja – užgrius orų pokyčiai: štai kada Lietuvą pasieks rudeniška vėsa

2025-09-08 10:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:35

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad į Lietuvą ateina permainingi orai – ramybę ir sausą anticiklono įtaką jau netrukus pradės keisti iš šiaurės vakarų artėjantys ciklonai, todėl nuo trečiadienio šalis atsidurs dviejų skirtingų oro sistemų sandūroje.

0

Pasak specialistės, audringesni, žemo slėgio orai traukiasi į vakarus, o Lietuvą bei aplinkinius regionus netrukus uždengs anticiklonai, atnešantys sausesnius ir ramesnius orus.

Siaura, žemesnio atmosferos slėgio juosta su banguotu atmosferos frontu, kai kur laisčiusi ir perkūnija grūmojusi, nusilpo ir traukiasi į vakarus.

Jau rytoj Skandinaviją, Baltiją Rytų ir Šiaurės rytų Europą su sausesniais ir ramesniais orais uždengs anticiklonų sistema – šiaurės rytuose Sibiro anticiklonas, o virš Skandinavijos anticiklono, vardu Nina, likučiai“, – rašė ji.

Nuo trečiadienio ciklonai sustiprės

Kaip teigė sinoptikė, nors dabar Lietuvoje vyrauja ramūs ir sausesni anticiklono orai, nuo trečiadienio artėjantys ciklonai sustiprės ir Baltija bei Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro sistemų – drėgnų ciklonų ir sausesnio anticiklono.

„Bet šiaurės vakaruose, nuo Didžiosios Britanijos iki Islandijos įsitvirtino ir stiprėja drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema. Kol kas mes būsime ramesnėje ir sausesnėje pietvakarinėje anticiklono dalyje.

Nuo trečiadienio drėgnesni ciklonai vis labiau stiprės ir tolyn į Europą brausis, Baltija ir Lietuva atsidurs dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje“, – paaiškino E. Latvėnaitė.

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, rugsėjo 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 37 m/s, dieną 510 m/s. Naktį 1115°C, vėsiausia rytinėje pusėje, dieną 2326°C.

Antradienį, rugsėjo 9 d., be lietaus, tik vakare gali trumpai nulyti pietiniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 48 m/s, dieną 611 m/s. Naktį 1116°C, dieną 2225°C.

Trečiadienį, rugsėjo 10-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais palis, popietę su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių naktį 611 m/s, dieną 712 m/s. Naktį 1315°C, dieną 2326°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., be lietaus, tik vėlyvą vakarą pradės lyti vakariniam pakraštyje. Vėjas rytų, pietryčių 712 m/s, dieną gūsiai 1517 m/s. Naktį 1417°C, dieną 2427°C, pajūryje 2023°C.

Penktadienį, rugsėjo 12 d., turėtų gausokai palyti, ir tik šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose gali būti be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 712 m/s, naktį gūsiai 14 m/s. Naktį 1518°C, dieną 1720°C, rytinėje Lietuvos pusėje 2125°C.

Šeštadienį, rugsėjo 13-osios naktį gausoko lietaus debesys slinks per Lietuvą, rytą gausiau lis rytinėje pusėje, dieną protarpiais trumpai nulis. Vėjas naktį pietų 611 m/s, dieną nepastovus 48 m/s. Naktį 1316°C, dieną 1823°C.

Sekmadienį, rugsėjo 14-osios naktį protarpiais palis, dieną gausokai gali lyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 611 m/s. Naktį 1215°C, dieną 2023°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 1719°C.

