Sinoptikė įspėja – užgrius orų pokyčiai: štai kada Lietuvą pasieks rudeniška vėsa

Pasak specialistės, audringesni, žemo slėgio orai traukiasi į vakarus, o Lietuvą bei aplinkinius regionus netrukus uždengs anticiklonai, atnešantys sausesnius ir ramesnius orus.
„Siaura, žemesnio atmosferos slėgio juosta su banguotu atmosferos frontu, kai kur laisčiusi ir perkūnija grūmojusi, nusilpo ir traukiasi į vakarus.
Jau rytoj Skandinaviją, Baltiją Rytų ir Šiaurės rytų Europą su sausesniais ir ramesniais orais uždengs anticiklonų sistema – šiaurės rytuose Sibiro anticiklonas, o virš Skandinavijos anticiklono, vardu Nina, likučiai“, – rašė ji.
Nuo trečiadienio ciklonai sustiprės
Kaip teigė sinoptikė, nors dabar Lietuvoje vyrauja ramūs ir sausesni anticiklono orai, nuo trečiadienio artėjantys ciklonai sustiprės ir Baltija bei Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro sistemų – drėgnų ciklonų ir sausesnio anticiklono.
„Bet šiaurės vakaruose, nuo Didžiosios Britanijos iki Islandijos įsitvirtino ir stiprėja drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema. Kol kas mes būsime ramesnėje ir sausesnėje pietvakarinėje anticiklono dalyje.
Nuo trečiadienio drėgnesni ciklonai vis labiau stiprės ir tolyn į Europą brausis, Baltija ir Lietuva atsidurs dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje“, – paaiškino E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, rugsėjo 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 11–15°C, vėsiausia rytinėje pusėje, dieną 23–26°C.
Antradienį, rugsėjo 9 d., be lietaus, tik vakare gali trumpai nulyti pietiniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, dieną 22–25°C.
Trečiadienį, rugsėjo 10-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais palis, popietę su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 23–26°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., be lietaus, tik vėlyvą vakarą pradės lyti vakariniam pakraštyje. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 14–17°C, dieną 24–27°C, pajūryje 20–23°C.
Penktadienį, rugsėjo 12 d., turėtų gausokai palyti, ir tik šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose gali būti be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 14 m/s. Naktį 15–18°C, dieną 17–20°C, rytinėje Lietuvos pusėje 21–25°C.
Šeštadienį, rugsėjo 13-osios naktį gausoko lietaus debesys slinks per Lietuvą, rytą gausiau lis rytinėje pusėje, dieną protarpiais trumpai nulis. Vėjas naktį pietų 6–11 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 18–23°C.
Sekmadienį, rugsėjo 14-osios naktį protarpiais palis, dieną gausokai gali lyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 6–11 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 20–23°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 17–19°C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!