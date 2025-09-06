Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: kais iki 28 laipsnių, bet užklups ir nemalonios permainos

2025-09-06 07:47 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-06 07:47

Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Rytą kai kur rūkas, prognozuoja sinoptikai.

Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Rytą kai kur rūkas, prognozuoja sinoptikai.

REKLAMA
0

Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28, vietomis 20–22 laipsniai šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties, 2–7 m/s, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Kai kur perkūnija, naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 5 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 20 cm per parą.

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 13–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vasara, karščiai. BNS Foto
Pasakė, kiek truks vasariški orai: dar pasijusime it pirtyje
Asociatyvi (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: štai kokie orai užklups (2)
Ekstremalūs orai Europoje: ką daryti, jei karštis sujaukia atostogas? (nuotr. SCANPIX)
Gal dar yra vilties dėl šilto rudens? Klimatologas pastebi – rugsėjai vis tampa šiltesni (9)
Orų prognozė BNS Foto
Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų