Naujausia orų prognozė: kais iki 28 laipsnių, bet užklups ir nemalonios permainos

Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28, vietomis 20–22 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties, 2–7 m/s, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Kai kur perkūnija, naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 5 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 20 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 13–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
