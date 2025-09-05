Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė įspėja: dangus maišysis su žeme – pasisaugokite

2025-09-05 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 10:20

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbia, kad artimiausiomis dienomis sulauksime gana malonių ir šiltų orų. Tiesa, dalyje šalies rajonų savaitgalį gali iškristi lietus, kai kur su perkūnija. Tuo metu kita savaitė numatoma permaininga, o Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro masių.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinio tinklo „Facebook" paskyroje skelbia, kad artimiausiomis dienomis sulauksime gana malonių ir šiltų orų. Tiesa, dalyje šalies rajonų savaitgalį gali iškristi lietus, kai kur su perkūnija. Tuo metu kita savaitė numatoma permaininga, o Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro masių.

1

E. Latvėnaitė praneša, kad nors audringesnių ciklonų sistema įsitvirtina virš Šiaurės Europos ir vis stiprėja, kol kas Lietuva yra jos ramesnėje rytinėje dalyje. Visgi penktadienio dieną atmosferos frontų debesys gali pasiekti keletą rytinių šalies rajonų, tad šiose vietose gali iškristi nedidelis lietus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio naktį Baltijos regioną ir Lietuvą su banguotu atmosferos frontu pasieks nedidelis, tačiau ramus ciklonas, tad vietomis palis, kai kur su perkūnija. Panašūs orai turėtų būti ir sekmadienį.

„Kitą savaitę Baltija ir Lietuva atsidurs dviejų skirtingų orų masių sandūroje. Vakaruose drėgnos ir gana audringos ciklonų sistemos, rytuose – su sausesniais ir ramesniais orais įsitvirtino anticiklonas. Kol jos „stumdysis“, mes vis kartais (ne kasdien) lietaus sulauksime“, – įspėja E. Latvėnaitė

Kitos savaitės pradžioje numatoma, kad pūs silpni vėjai, tačiau savaitės viduryje jau pūs kiek stipresnis pietryčių vėjas.

„Gera žinia (ko gero visiems), kad kol kas šiltas, o kartais ir gerokai šiltas oras iš pietų plūs. Ko gero labiausiai pradžiugins nespėjusias sunokti daržoves, vaisius ir jų šeimininkus“, – rašo sinoptikė.

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais, su perkūnija, šiek tiek palis. Vėjas: rytų, pietryčių 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +17 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose +11 – +14 °C), dieną +24 – +28 °C.

Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, popietę gausokai ir su smarkesne perkūnija vakarinėje, pietvakarinėje pusėje. Vėjas: naktį rytų, pietryčių 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +25 – +28 °C (vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C).

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek palis, daugiau dieną su perkūnija, vietomis gausiau. Vėjas: pietų, pietryčių 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +17 °C, dieną +22 – +26 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 8-osios naktį protarpiais kai kur palis, rūkai nusidrieks. Dieną turėtų gausokai, su perkūnija, lyti vakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas: pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra: naktį +10 – +15 °C, dieną +21 – +25 °C.

Antradienį, rugsėjo 9 d. protarpiais palis, daugiausia dieną ir su perkūnija. Vėjas: pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra: naktį +13 – +15 °C, dieną +22 – +26 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas: pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +17 °C, dieną +23 – +28 °C (vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose).

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas: pietryčių 7–12 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +18 °C, dieną +20 – +23 °C (pietuose, pietvakariuose +24 – +26 °C).

Penktadienį, rugsėjo 12 d. jau turėtume gausoko lietaus sulaukti beveik visoje Lietuvoje. Vėjas: naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s.

