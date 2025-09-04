Šulija jau žino, kokie orai bus savaitgalį: yra ir gerų, ir blogų žinių

Lietuvą pasiekę vasariškai šilti orai niekur nesitrauks ir artimiausią parą. Rytoj paryčiais vakarinėje šalies pusėje bus 13–15, rytinėje 15–17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vyraus 25–27, kai kur, greičiausiai šalies pietuose, iki 29 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, ir rytoj bus vasara“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną debesuotumas bus permainingas, nestigs giedro dangaus, naktį ir rytą vietomis rūkas. Naktį lietaus tikimybė menka, dieną kai kur palis, galima ir perkūnija. Naktį bus nuo 13 iki 17, įdienojus vyraus 25–27, kai kur 29 laipsniai šilumos.
Savaitgalis šiltas, tačiau su lietumi ir perkūnija
Šeštadienio naktį kai kur, dieną daug kur numatomas vasariškas lietus, dažnai ir su perkūnija. Atrodo, lis daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra naktį 15–17, dieną šils iki 24–26, kai kur 28 laipsnių šilumos.
Panašiai ir sekmadienį: naktį vietomis, dieną daug kur vasariškas lietus, galbūt ir su perkūnija, naktį kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 15–17, aukščiausia dieną rytinėje šalies pusėje 23–25, vakarinėje 21–23 laipsniai šilumos.
„Ką gi, savaitės pabaigoje mus džiugins maloni šiluma. Atrodo ir kitą savaitę ji džiugins labai dažnai“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Romoje rytoj saulėta ir 29 laipsniai šilumos, Barselonoje debesuota ir 24 laipsniai, Paryžiuje daug saulės ir 21 laipsnis, Londone labai panašūs orai ir taip pat 21; Berlyne debesuota, lietinga ir taip pat 21, Varšuvoje saulė pro debesis ir 29 laipsniai šilumos.
