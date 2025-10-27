Leonardas su „Jacobs“ atranda Brazilijos paslaptis: lietuvių pėdsakai ir kavos plantacijos

„Šiame kavos puodelyje telpa visas pasaulis“, – šypsosi Leo, gurkšnodamas kavą, kurios aromatas primena vieną brangiausių gėrimų, ragautų Balyje. Ten, pasak jo, vietiniai išgauna garsųjį gėrimą iš pupelių, kurias „apdoroja“ ypatingi gyvūnai. „Jacobs Origins“ pupelės, anot aktoriaus, pasiekia puodelį tradiciškesniu, bet ne mažiau įkvepiančiu keliu. „Sunku patikėti, bet su šia kava keliauji net neišėjęs iš namų – tiesiog sėdėdamas fotelyje“, – sako jis.
Šį kartą Leonardas dar geriau supažindina su Brazilija, kuri, pasirodo, slepia ne vieną lietuvišką istoriją. Tarpukariu čia emigravo apie 50 tūkstančių lietuvių, iš kurių daugelis dirbo kavos plantacijose. San Paule iki šiol veikia lietuviškas rajonas su tradicinėmis maisto parduotuvėmis, baru ir bažnyčia, o netoliese įsikūręs lietuvių kaimas Lituanica.
Leo pasakoja, kad Brazilija yra tikras tautų katilas. Čia gyvena ir pati didžiausia pasaulyje japonų bendruomenė, siekianti net 2 milijonus žmonių. Tiek lietuviai, tiek japonai į Braziliją atvyko dėl tos pačios priežasties – šalies kavos pramonė reikalavo daug darbo rankų. Šiandien Brazilija išlieka didžiausia kavos eksportuotoja, o jos pupelės vertinamos visame pasaulyje.
Aktorius primena, kad Brazilijos simboliu tapusi samba gimė būtent kavos plantacijose. Šį šokį iš Afrikos atsivežė žmonės, kurie dirbdavo ir po sunkių dienų judesiais išreikšdavo laisvės, džiaugsmo troškimą. Vėliau samba išplito po visą šalį, o Rio de Žaneiro karnavale ji tapo pagrindine šventės dalimi.
„Kiekviename kavos gurkšnyje – dalelė istorijos, o kiekviename žingsnyje – gyvenimo šventės. Toks jau tas pasaulis, kai kava ir muzika susilieja į vieną ritmą“, – sako Leonardas, laikydamas aromatingos „Jacobs Origins“ kavos puodelį rankose.
Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – sužinokite, kaip kava suvienija tautas, o sambos ritmas įkvepia gyventi su šypsena:
