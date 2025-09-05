Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvos laukia tikra pekla: karštis maišysis su stichija

2025-09-05 06:13 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-05 06:13

Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur galimaperkūnija. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29 laipsniai šilumos.

Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur galimaperkūnija. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29 laipsniai šilumos.

REKLAMA
3

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, per perkūniją gūsiai iki 13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 4 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 34 cm per parą.

REKLAMA

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia – kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Stipri audra talžė Lietuvą: gyventojai dalijasi, kaip vėjas lankstė medžius, pylė lyg „iš cisternų“ (tv3.lt koliažas)
Lietuviai dalijasi vaizdais iš užklupusios audros: pylė lyg „iš cisternų“ (4)
Savaitgalio audra (nuotr. iš „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“)
Sinoptikė perspėja: netrukus Lietuvą užklups ne tik trankūs lietūs, perkūnija – pasiruoškite
Į Lietuvą atkeliauja pavojingas orų reiškinys: pasiruoškite – dangus ne tik nusidažys juodaii (tv3.lt fotomontažas)
Į Lietuvą atkeliauja pavojingas orų reiškinys: pasiruoškite – dangus ne tik nusidažys juodai (5)
Lietuvos miestus skandina liūtis (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė įspėja: Lietuvos link artėja audringa ciklonų sistema – štai kam klius labiausiai (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų