Lietuvos laukia tikra pekla: karštis maišysis su stichija

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, per perkūniją gūsiai iki 13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 4 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 34 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia – kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!