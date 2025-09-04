Sinoptikė perspėja: netrukus Lietuvą užklups ne tik trankūs lietūs, perkūnija – pasiruoškite

Sinoptikė nurodo, kad artimiausiomis dienomis lietaus neišvengsime, kai kur jis bus trankesnis, su perkūnija ir net nedideliais ledėkais.
„Virš Šiaurės Europos įsitvirtinusi ciklonų sistema lėtai plėsis tolyn link beveik visos Europos. Mes kol kas būsime ramiausioje (be stipresnių vėjų) rytinėje šios sistemos dalyje“, – aiškina sinoptikė.
Prognozuojami lietūs, perkūnija ir vietomis – kruša
Pasak jos, jau šiandien lietaus debesys pasieks rytinę Lietuvos pusę, o popietę situacija taps dar audringesnė.
„Ryčiau, šalia mūsų esantis atmosferos frontas rytinę Lietuvos pusę lietaus debesimis pasieks, o popietę dar ir taip vadinami vidinės oro masės debesys čia turėtų kai kur smarkesnio ir trankesnio lietaus atnešti, o su perkūnija gali ir nedideli ledėkai kai kur pabirs“, – perspėja E. Latvėnaitė.
Nors vasara jau ir pasibaigė, vis dėlto dauguma gyventojų dar vis nori išnaudoti paskutines šiltas dienas, todėl itin laukia savaitgalių, planuojasi išvykas. Vis dėlto sinoptikė turi liūdnų žinių – lietaus neišvengsime ir savaitgalį.
„Penktadienio dieną nedidelis ramus, be stipresnių vėjų, ciklonas su atmosferos frontų debesimis Baltiją ir Lietuvą pasieks, bet lietaus, vėl su perkūnija ne tik savaitgalyje, bet ir pirmadienį sulauksime“, – nurodo ji.
E. Latvėnaitė aiškina, kad vėliau Lietuva atsidurs tarp dviejų visiškai skirtingų orų sistemų – vakaruose drėgnų ir gana audringų ciklonų, o rytuose – ramesnio ir sausesnio anticiklono.
„Lietaus bus nedaug, bet nuo savaitės vidurio turėtų stiprėti vėjas, daugiausia pietinių krypčių. Geriausia žinia ta, kad vis dar šiltas oras iš pietų plūs, bet savaitgalyje padalins Lietuvą į vėsesnę vakarinę ir šiltesnę rytinę puses“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.
Vis dėlto ji nuramina, kad šiluma dar niekur nesitrauks ir kitą savaitę dar su šiltai vasariškais orais neatsisveikinsime.
„Kitą savaitę vėl turėtų būti visur vienodai maloniai šilta“, – pažymi sinoptikė.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., protarpiais su perkūnija palis šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietrytinėje pusėje, gausiau ir su smarkesne perkūnija įdienojus, kai kur per perkūniją net ir su nedideliais ledėkais. Naktį ir rytą vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, rūkas. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–16 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 9–13 °C, dieną 23–27 °C, šilčiausia pietuose, pietryčiuose.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios nakties pradžioje trumpai, su perkūnija, lis rytinėje Lietuvos pusėje, vėliau be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais, su perkūnija, lis. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 15–17 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose 12–14 °C, dieną 23–27 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d., protarpiais su perkūnija palis, dieną daug kur gausokai ir su trankesne perkūnija. Naktį vėl kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietryčių, dieną suks į pietvakarius 6–11 m/s, vakariniame pakraštyje 8–13 m/s. Naktį 14–17 °C, dieną 24–27 °C, vakariniuose rajonuose 21–23 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., šiek tiek palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 12–14 °C, rytiniuose rajonuose apie 16 °C, dieną 20–25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 8 d., protarpiais šiek tiek palis, daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–15 °C, dieną 22–26 °C.
Antradienį, rugsėjo 9 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16 °C, dieną 22–26 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 10 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 12–17 °C, dieną 22–26 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., turėtų su perkūnija palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18 °C, dieną 24–28 °C.
