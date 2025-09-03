Langus geriau užsidaryti – siaus stichija: įspėja, kiek Lietuvoje truks tokie orai

Anot jo, artimiausią naktį Lietuvoje atvės nevienodai. Rytinėje šalies pusėje paryčiais bus 16 – 18 laipsnių šilumos, vakarinėje pusėje atvės iki 12 – 14 laipsnių. Rytoj oras sušils iki 24 – 26, kai kur 28 laipsnių šilumos, tiktai prie pat jūros bus 21 – 23 laipsniai.
„Kitaip tariant, vasara bus ir rytoj. Iš pavienių debesų palis rytinėje šalies dalyje. Naktį kai kur, dieną daug kur, pats lietus kai kada bus smarkokas ir su perkūnija“, – nurodo sinoptikas.
Naktį rytinėje šalies pusėje atvės iki 16 – 18, vakarinėje 12 – 14 laipsnių, dieną vyraus 24 – 26, kai kur iki 28 laipsnių, prie jūros kiek gaiviau.
Penktadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną kai kur palis vasariškas lietus, galima ir perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Oras naktį atvės iki 14 – 16, dieną vėl vyraus 24 – 26, kai kur iki 28 laipsnių šilumos.
Savaitgalio orai
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur bus neilgai trunkančio vasariško lietaus su perkūnija. Oras naktį atvės iki 15 – 17, dieną šils iki 24 – 26, šalies vakaruose 21 – 23 laipsnių šilumos.
Sekmadienį bus ne taip šilta, bet ir lietaus bus vos kai kur ir labai mažai.
„Ką gi, savaitės pabaiga bus išties šauni, beliks tiktai ja pasinaudoti tinkamai“, – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!