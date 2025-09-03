Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Langus geriau užsidaryti – siaus stichija: įspėja, kiek Lietuvoje truks tokie orai

2025-09-03 17:55 / šaltinis: TV3
2025-09-03 17:55

Artimiausią naktį debesys gerokai praretės, bet vasariškas lietus, kai kur smarkokas ir su perkūnija, vietomis išliks. Daugiausia tai bus rytinėje šalies dalyje. Kai kur suboluos rūkas. Dieną palis, kur nors galbūt ir smarkokai, kai kur rytinuose rajonuose. Perkūnija irgi galima, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Langus geriau užsidaryti – siaus stichija: įspėja, kiek Lietuvoje truks tokie orai (tv3.lt koliažas)
28

Artimiausią naktį debesys gerokai praretės, bet vasariškas lietus, kai kur smarkokas ir su perkūnija, vietomis išliks. Daugiausia tai bus rytinėje šalies dalyje. Kai kur suboluos rūkas. Dieną palis, kur nors galbūt ir smarkokai, kai kur rytinuose rajonuose. Perkūnija irgi galima, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Anot jo, artimiausią naktį Lietuvoje atvės nevienodai. Rytinėje šalies pusėje paryčiais bus 16 – 18 laipsnių šilumos, vakarinėje pusėje atvės iki 12 – 14 laipsnių. Rytoj oras sušils iki 24 – 26, kai kur 28 laipsnių šilumos, tiktai prie pat jūros bus 21 – 23 laipsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, vasara bus ir rytoj. Iš pavienių debesų palis rytinėje šalies dalyje. Naktį kai kur, dieną daug kur, pats lietus kai kada bus smarkokas ir su perkūnija“, – nurodo sinoptikas.

REKLAMA
REKLAMA

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

 Naktį rytinėje šalies pusėje atvės iki 16 – 18, vakarinėje 12 – 14 laipsnių, dieną vyraus 24 – 26, kai kur iki 28 laipsnių, prie jūros kiek gaiviau.

REKLAMA

Penktadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną kai kur palis vasariškas lietus, galima ir perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Oras naktį atvės iki 14 – 16, dieną vėl vyraus 24 – 26, kai kur iki 28 laipsnių šilumos.

Savaitgalio orai

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur bus neilgai trunkančio vasariško lietaus su perkūnija. Oras naktį atvės iki 15 – 17, dieną šils iki 24 – 26, šalies vakaruose 21 – 23 laipsnių šilumos.

Sekmadienį bus ne taip šilta, bet ir lietaus bus vos kai kur ir labai mažai.

„Ką gi, savaitės pabaiga bus išties šauni, beliks tiktai ja pasinaudoti tinkamai“, – sako N. Šulija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglis Šulija (tv3.lt fotomontažas)
Naglis Šulija dėl orų turi dvi žinias: viena gera, kita – bloga (12)
Netrukus – orų pokyčiai: Šulija įspėja 1 Lietuvos regioną (tv3.lt fotomontažas)
Netrukus – orų pokyčiai: Šulija įspėja 1 Lietuvos regioną (3)
Šeima. BNS Foto
Naglis Šulija dalijasi geromis žiniomis: „Orai bus puikūs“ (3)
Vasara. BNS Foto
Naglis Šulija vasaros pabaigai turi puikių žinių: „Permaina bus akivaizdi“ (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų