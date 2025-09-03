Į Lietuvą atkeliauja pavojingas orų reiškinys: pasiruoškite – dangus ne tik nusidažys juodai

Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:
Ketvirtadienio naktį Rytų Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra 13–18, vakariniuose rajonuose kai kur 10–12 laipsnių šilumos. Dieną kai kur, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija. Rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 3 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 22 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 18–19, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Daugiau apie orus vakar kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
