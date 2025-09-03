Sinoptikė įspėja: Lietuvos link artėja audringa ciklonų sistema – štai kam klius labiausiai

E. Latvėnaitė praneša, kad jau šią naktį Baltiją ir Lietuvą pasiekė ciklono slėnis su atmosferos frontų debesimis.
Todėl trečiadienio dieną pradės trumpai lyti, o jau popietę sulauksime gausesnio lietaus su perkūnija, vakare orai dar labiau suintensyvės o pietrytiniuose rajonuose netgi gali iškristi kruša.
„Lietaus ir visokių negandų (lietaus, perkūnijos, popietę – ledėkų pietinėj ir rytinėj pusėj) galim sulaukti ir ketvirtadienio dieną. Savaitgalyje virš Baltijos, vėliau ir virš Skandinavijos apsistos naujas, drėgnokas, bet gana ramus (be vėjų) nedidelis ciklonas, atkeliavęs iš pietvakarių“, – teigia sinoptikė.
Pasak E. Latvėnaitės, dėl ciklono lietaus sulauksime visoje Lietuvoje tiek šios savaitės pabaigoje, tiek ir kitos savaitės pradžioje.
Tiesa, sinoptikė priduria, kad orai vis tiek išliks šilti ir malonūs.
„Geriausia žinia – kad vis dar bus šilta, o kai kur ir gerokai, kiek gaivesnis gali būti sekmadienis ir kitas pirmadienis. Matyt vasara kol kas „pamiršo pažiūrėti į kalendorių...“, – rašė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose.Vėjas: nepastovus 3–8 m/s.Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +20 – +25 °C.
Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palyti.Vėjas: rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s.Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (siauros atmosferos fronto juostos judėjimas per Lietuvą, audringesnė oro temperatūra).Vėjas: naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s.Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną +24 – +28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).
Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +14 – +16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose +10 – +13 °C), dieną +22 – +27 °C.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną gali tik šiek tiek, kai kur su perkūnija palyti.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +11 – +15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +25 – +27 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
