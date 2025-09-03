Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė įspėja: Lietuvos link artėja audringa ciklonų sistema – štai kam klius labiausiai

2025-09-03 10:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 10:08

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis mūsų šalyje sulauksime lietingų ir neramių ciklonų. Vietomis krituliai bus itin intensyvūs – numatoma perkūnija, o vietomis iškris ir kruša. Savaitgalį orai taip pat numatomi su krituliais, tačiau bus šilta, o dalyje šalies šils ir iki 27 laipsnių šilumos. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis mūsų šalyje sulauksime lietingų ir neramių ciklonų. Vietomis krituliai bus itin intensyvūs – numatoma perkūnija, o vietomis iškris ir kruša. Savaitgalį orai taip pat numatomi su krituliais, tačiau bus šilta, o dalyje šalies šils ir iki 27 laipsnių šilumos. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Latvėnaitė praneša, kad jau šią naktį Baltiją ir Lietuvą pasiekė ciklono slėnis su atmosferos frontų debesimis.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl trečiadienio dieną pradės trumpai lyti, o jau popietę sulauksime gausesnio lietaus su perkūnija, vakare orai dar labiau suintensyvės o pietrytiniuose rajonuose netgi gali iškristi kruša. 

REKLAMA

„Lietaus ir visokių negandų (lietaus, perkūnijos, popietę – ledėkų pietinėj ir rytinėj pusėj) galim sulaukti ir ketvirtadienio dieną. Savaitgalyje virš Baltijos, vėliau ir virš Skandinavijos apsistos naujas, drėgnokas, bet gana ramus (be vėjų) nedidelis ciklonas, atkeliavęs iš pietvakarių“, – teigia sinoptikė. 

Pasak E. Latvėnaitės, dėl ciklono lietaus sulauksime visoje Lietuvoje tiek šios savaitės pabaigoje, tiek ir kitos savaitės pradžioje.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, sinoptikė priduria, kad orai vis tiek išliks šilti ir malonūs.

„Geriausia žinia – kad vis dar bus šilta, o kai kur ir gerokai, kiek gaivesnis gali būti sekmadienis ir kitas pirmadienis. Matyt vasara kol kas „pamiršo pažiūrėti į kalendorių...“, – rašė E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose.Vėjas: nepastovus 3–8 m/s.Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +20 – +25 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palyti.Vėjas: rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s.Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).

REKLAMA

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (siauros atmosferos fronto juostos judėjimas per Lietuvą, audringesnė oro temperatūra).Vėjas: naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s.Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną +24 – +28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +14 – +16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose +10 – +13 °C), dieną +22 – +27 °C.

Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną gali tik šiek tiek, kai kur su perkūnija palyti.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +11 – +15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +25 – +27 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija.Vėjas: nepastovus 4–8 m/s.Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduo Vilniuje (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Sinoptikų žinia – bus vasariškai šilta, tačiau laukia ir permainos (1)
Pavasario orų pauzė neilga: sinoptikė įvardijo, kada vėl šiluma smogs vasariškai (tv3.lt koliažas)
Sinoptikai įspėja – karštis smogs stipriau: štai kada Lietuvą skandins lietus su perkūnija (1)
Vilnius (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Sinoptikai turi gerų žinių: Lietuvoje kai kur kaitins iki beveik 30 laipsnių (12)
Ruduo (tv3.lt koliažas)
Klimatologas jau žino, kokia bus rudens pradžia: siunčia žinią dėl bobų vasaros (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų