Naglis Šulija dėl orų turi dvi žinias: viena gera, kita – bloga

Anot jo, Lietuvą pasiekė vasariškai šiltiorai iš Pietų Europos, dėl to artimiausia naktis bus šilta, paryčiais vyraus 16 – 18, tik kai kur rytiniame šalies pakraštyje 14 – 16 laipsnių šilumos. Dieną rytinėje šalies pusėje šils iki 24 – 26, vietomis 29 laipsnių, vakarinėje vyraus 21 – 23.
„Kitaip tariant, orai bus vasariški. Naktį vasariškas lietus su perkūnija bus vietomis šalies vakaruose, dieną – jau daug kur, bet tikrai ne visur. Bus šilta: naktį vyraus 16 – 18, dieną 24 – 26, vietomis iki 29, tiktai šalies vakaruose 21 – 23 laipsniai šilumos, kas yra irgi visai neblogai“, – sako sinoptikas.
2025 vasara Lietuvoje(28 nuotr.)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Lietuvą skalaus lietus
O jau ketvirtadienį lietaus debesys telksis rytinėje šalies dalyje. Naktį čia palis tik kai kur, dieną – daug kur, dažnai smarkokai ir su perkūnija. Paryčiais vakarinėje šalies pusėje vyraus 12 – 14, rytinėje 16 - 18 laipsnių, dieną vyraus 24 – 26, rytuose, kur bus lietinga, 22 – 24 laipsniai šilumos.
Penktadienį palis tik kai kur, labiau tikėtina, jog šalies rytuose. Perkūnija irgi galima. Naktį kai kur rūkas. Naktį atvės iki 15 – 17, dieną šils iki 26 – 28 laipsnių šilumos.
„Ką gi, artimiausiomis dienomis mėgausimės vasariška šiluma – tai išties puiki žinia“, – teigia N. Šulija.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA