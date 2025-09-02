Sinoptikai įspėja – karštis smogs stipriau: štai kada Lietuvą skandins lietus su perkūnija

E. Latvėnaitė nurodo, kad kalendorinis ruduo prasidėjo ramiai – saulė šviečia, bet šilumos dar nėra daug. Anot jos, antradienį išliks sausi ir ramūs orai, tačiau temperatūra jau bus aukštesnė, tad diena taps malonesnė.
Sinoptikė paaiškina, kad šiuo metu virš Vakarų ir Šiaurės vakarų Europos, nuo Islandijos iki Didžiosios Britanijos, stiprėja ciklonų sistema, lemianti vis dažnesnius audringus orus šiuose regionuose, o trečiadienį nedidelio ciklono slėnis pasieks ir Baltiją bei Lietuvą.
„Trečiadienį Baltiją ir Lietuvą pasieks nedidelio ciklono slėnis, audrų nelaukiam, bet jo banguotas atmosferos frontas lietumi palaistys, kai kur trankiai, su perkūnija.
Ne tik trečiadienį, bet ir ketvirtadienį, tiesa ketvirtadienį daugiausia pietinius ir rytinius rajonus“, – teigia sinoptikė.
Pasak jos, vėliau orai išliks permainingi. Nors stipresnių vėjų ar audrų nenumatoma, lietaus sulauksime dažniau – tiek savaitės pabaigoje, tiek ir kitos savaitės pradžioje.
„Gera žinia, kad bus vis dar šilta, kartais ir gerokai. Ir tik sausesnės ir giedresnės rudenėjančios naktys kartais bus vėsesnės ir su rūkais“, – pažymi E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +9–14 °C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam, pietvakariniam pakraštuke, dieną +22–26 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Trečiadienį, rugsėjo 3-osios naktį protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia šiaurės vakariniuose, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną siaura atmosferos fronto debesų juosta mažiau ar daugiau laistydama keliaus per Lietuvą, daug kur perkūnija dundės. Vėjas naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį +12–17 °C, vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną +24–28 °C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20–23 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +15–17 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose +10–14 °C, dieną +23–26 °C.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną gali tik šiek tiek kai kur su perkūnija palyti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +15–17 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose +11–14 °C, dieną +24–28 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +14–17 °C, dieną +22–26 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 7-osios naktį vakariniuose rajonuose trumpai, su perkūnija palis, vėliau be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +14–17 °C, dieną +22–26 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
Pirmadienį, rugsėjo 8 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +11–15 °C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose, dieną +22–26 °C.
Antradienį, rugsėjo 9 d. gali šiek tiek, su perkūnija palyti. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +14–16 °C, dieną +22–26 °C.
