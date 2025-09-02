Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai turi gerų žinių: Lietuvoje kai kur kaitins iki beveik 30 laipsnių

2025-09-02 06:41
2025-09-02 06:41

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis kai kur šils net iki 29 laipsnių šilumos, džiugins vasariški orai.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis kai kur šils net iki 29 laipsnių šilumos, džiugins vasariški orai.

REKLAMA
1

Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, vakariniuose rajonuose vietomis 20–23 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija, naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 1 d. šalyje fiksuojamas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 47 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
