Sinoptikai turi gerų žinių: Lietuvoje kai kur kaitins iki beveik 30 laipsnių

Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, vakariniuose rajonuose vietomis 20–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija, naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 1 d. šalyje fiksuojamas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 47 cm per parą.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
