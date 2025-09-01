Štai kaip pasitinka ruduo: kai kur šils iki 26 laipsnių

Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.
Antradienį lietaus tikimybė maža. Naktį kai kur rūkas. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 5–10 m/s, dieną pietinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
