Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Štai kaip pasitinka ruduo: kai kur šils iki 26 laipsnių

2025-09-01 06:11 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-01 06:11

Sinoptikai praneša, kad rudens pirmosios dienos bus šiltos, o lietaus tikimybė – maža.

Sinoptikai praneša, kad rudens pirmosios dienos bus šiltos, o lietaus tikimybė – maža.

REKLAMA
0

Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.

Antradienį lietaus tikimybė maža. Naktį kai kur rūkas. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 5–10 m/s, dieną pietinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vasara išeis su trenksmu: karštį lydės ir pavojingas reiškinys (tv3.lt koliažas)
Vasara išeis su trenksmu: kaitrą lydės ir pavojingas reiškinys (1)
Ksrščiai. BNS Foto
Vasarą užbaigsime su trenksmu – štai kada smogs karščio banga (20)
Šeima. BNS Foto
Naglis Šulija dalijasi geromis žiniomis: „Orai bus puikūs“ (3)
Mistiškai švytėjęs dangus šokiravo gyventojus – paaiškino, kas tai: „Vaizdas, kurį pamatai kartą gyvenime“
Mistiškai švytėjęs dangus šokiravo gyventojus – paaiškino, kas tai: „Vaizdas, kurį pamatai kartą gyvenime“ (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų