Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje – net 6 kartus didesni skirtumai: sinoptikai skelbia, kur rugpjūtį pliaupė, o kur džiūvo žemė

2025-08-28 11:29 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-28 11:29

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) praneša, kad kol kas šis rugpjūtis buvo gerokai vėsesnis nei įprastai, o per pirmąsias 20 dienų kritulių iškirto kone du kartus mažiau. Daugiausiai lietaus, sinoptikų teigimu, šį mėnesį kol kas iškrito pajūrio miestuose ir gyvenvietėse, visgi centriniuose, rytiniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose jų iškrito daug mažiau.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) praneša, kad kol kas šis rugpjūtis buvo gerokai vėsesnis nei įprastai, o per pirmąsias 20 dienų kritulių iškirto kone du kartus mažiau. Daugiausiai lietaus, sinoptikų teigimu, šį mėnesį kol kas iškrito pajūrio miestuose ir gyvenvietėse, visgi centriniuose, rytiniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose jų iškrito daug mažiau.

Per pirmąsias 20 šio mėnesio dienų orai buvo ir gerokai vėsesni, ir žymiai sausesni, socialiniame tinkle „Facebook“ rašo Meteo.lt. 

„Pirmi du rugpjūčio dešimtadieniai buvo vėsesni ir beveik dvigubai sausesni negu būna vidutiniškai. Vis dėlto, pastarosiomis dienomis dalyje šalies vietovių nemažai palijo“, – teigia sinoptikai.

O remiantis šio trečiadienio ryto duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai iškrito 52 mm kritulių arba apie du trečdaliai viso rugpjūčio mėnesio normos. Tiesa, dalyje šalies vietovių mėnesio kritulių norma jau peržengta, o kai kur iki šios ribos trūksta dar nemažai.

„Skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki 5–6 kartų“ priduria Meteo.lt. 

Daugiausia lietaus rugpjūčio 1–27 d. (iki 9 val. ryto) iškrito vakariniuose rajonuose:

  • Šilutėje – 119,1 mm (tai sudaro 134 % rugpjūčio mėn. normos);
  • Juodkrantėje – 108,6 mm (126 % mėnesio normos);
  • Klaipėdoje – 108,4 mm (126 %);
  • Skuode – 87,6 mm (95 %);
  • Kretingoje – 83,1 mm (87 %);
  • Palangoje – 81,2 mm (94 %);
  • Nidoje – 80,9 mm (94 %);

Mažiausiai kritulių išmatuota:

  • Dotnuvoje (Kėdainių r.) – 19,2 mm (arba 29 % rugpjūčio mėn. normos);
  • Raseiniuose – 28,3 mm (39 % mėnesio normos);
  • Pakuonyje (Prienų r.) – 29,4 mm (38 %);
  • Vilniuje (Trakų Vokėje) – 29,7 mm (39 %);
  • Šeduvoje (Radviliškio r.) – 30 mm (45 %);
  • Kaune – 30,8 mm (40 %);
  • Lazdijuose, Trakuose, Jonavoje – 31,1 mm (mažiau nei pusė mėnesio normos).

„Ketvirtadienį vyraus sausi orai. Penktadienį ir savaitgalio dienomis lietaus sulauks daugelis šalies vietovių“, – socialiniuose tinkluose prideda Meteo.lt. 

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną kai kur gali iškristi keliolika lašų. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių, pietryčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +12 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose +5 – +7 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietuose ir pietvakariuose, vėsiausia vakaruose bei šiaurės vakaruose.

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.

Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia pirmoje nakties pusėje, vietomis nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +28 °C, vėsiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje.

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis: naktį gausiau, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +21 – +25 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.

Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, vietomis gausiau ir su perkūnija palis. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +22 – +27 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.

