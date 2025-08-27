Naglis Šulija vasaros pabaigai turi puikių žinių: „Permaina bus akivaizdi“

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais, daug kur saulėti orai. Šį vakarą debesų likučiai sparčiai tirps, nyks ir labai greitai dangus bus giedras. Iš jo tikrai nelis. Rytojaus rytas bus saulėtas, diena menkai debesuota, lietaus tikimybė menka.
Pietinių krypčių vėjas jau šiandien Lietuvos link pradėjo plukdyti vis šiltesnį orą. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 9–11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos, dieną bus nuo 21–22 laipsnių šiaurėje iki 24–25 laipsnių šilumos pietuose.
„Kitaip tariant, permaina bus akivaizdi“, – sako N. Šulija.
Ir naktį, ir dieną debesuotumas bus menkas arba visai jokio, naktis žvaigždėta, diena saulėta lietaus tikimybė menka. Naktį atvės iki 9–11, prie jūros iki 13 laipsnių, dieną bus nuo 21–22 laipsnių šiaurėje iki 25 pietuose.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur vasariškas lietus, dieną vietomis smarkokas ir su perkūnija. Atrodo, lis daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Naktis labai šilta – paryčiais bus 16–18 laipsnių, dieną šils iki 26–28, šalies vakaruose 22–24 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus daug kur bus ir naktį, ir dieną. Dieną vėl vietomis gali lyti smarkiau ir su perkūnija. Naktį vėl atvės iki 16–18, dieną šils iki 26–28, šalies vakaruose 23–25 laipsnių šilumos.
Sekmadienis bus gaivesnis.
„Ką gi, pagaliau pasišildysim – tai neabejotinai puiki žinia“, – tvirtina sinoptikas.
Orai Europoje
Rytoj aukšto slėgio sritis lems orus tiktai rytinėje Europos dalyje. Kitur atmosferos slėgis bus žemas.
Didelis saulėtų orų plotas rytoj bus tarp Baltijos ir Egėjo jūrų. Kitur dangų dengs debesys, ties Alpėmis net labai stori.
Vasariškai šilta, net karšta bus nuo Baltijos iki Graikijos, kitur orai bus ne tokie šilti ar net gana gaivūs.
Romoje rytoj daug saulės ir 35 laipsniai karščio, Barselonoje palis ir šils iki 26 laipsnių, Paryžiuje šviesūs orai ir 24 šilumos, Londone debesuota, lietus ir 20 laipsnių, Berlyne debesuota, lietus ir 25 laipsniai, Varšuvoje saulė pro debesis ir 31 laipsnis karščio.
