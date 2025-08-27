Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus

Ketvirtadienio naktį kai kur truputį palis, dieną be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 23 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
REKLAMA