Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europoje ir Viduržemio jūros regione rugpjūčio pradžioje fiksuota rekordinė sausra

2025-08-26 21:15 / šaltinis: BNS
2025-08-26 21:15

Per pirmąsias dešimt rugpjūčio dienų daugiau nei pusė Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių kentėjo nuo sausros, teigiama Europos sausrų stebėjimo tarnybos (EDO) ataskaitoje.

Sausra. BNS Foto

Per pirmąsias dešimt rugpjūčio dienų daugiau nei pusė Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių kentėjo nuo sausros, teigiama Europos sausrų stebėjimo tarnybos (EDO) ataskaitoje.

REKLAMA
0

51,3 proc. rodiklis yra aukščiausias lygis, užregistruotas rugpjūčio 1–10 dienomis nuo duomenų rinkimo pradžios 2012 metais. 

Apie pusė šios teritorijos nuo sausros kenčia nuo šių metų balandžio vidurio. Tai blogesnė situacija nei 2022 metais, kai taip pat buvo didelė sausra. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

EDO naudoja palydovinius vaizdus, kad išmatuotų kritulių kiekį, dirvožemio drėgnumą ir augmenijos būklę.

REKLAMA
REKLAMA

Sausra skirstoma į tris kategorijas: aukščiausią, vidutinį (arba įspėjimo) ir stebėjimo lygį. 

REKLAMA

Rugpjūčio pradžioje 7,8 proc. Europos ir Viduržemio jūros regiono buvo aukščiausias sausrų lygis, 38,7 proc. teritorijos buvo nustatytas įspėjimo lygis, o 4,9 proc. teritorijos – stebėjimo lygis.

Sausros labiausiai paveikė Kaukazo ir Šiaurės Balkanų regionus.

Sakartvele ir Armėnijoje nuo sausros nukentėjo 97 proc. teritorijos. Sausros taip pat alino Bulgariją, Kosovą, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Albaniją, Vengriją ir Juodkalniją. 

REKLAMA
REKLAMA

Šią Europos dalį rugpjūtį apėmė karščio bangos, dėl kurių kilo daugybė miškų gaisrų, per kuriuos vienas žmogus žuvo Juodkalnijoje ir dar vienas – Albanijoje.

Ispaniją, Portugaliją ir Italiją, kuriose šį mėnesį taip pat kilo smarkūs miškų gaisrai, sausros paveikė tik vietos lygmeniu. Tačiau Jungtinėje Karalystėje (JK), EDO duomenimis, paveikta 69,5 proc., o Prancūzijoje – 63 proc. teritorijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Padėtis buvo geresnė tik Vidurio Europoje – Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje ir Čekijoje, kur normalizavosi dirvožemio drėgmė ir augmenijos būklė. Minėtos valstybės pastaraisiais mėnesiais buvo smarkiai nukentėjusios.

Remiantis naujienų agentūros AFP skaičiavimais, paremtais Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (EFFIS) duomenimis, šiais metais gaisrai Europos Sąjungoje (ES) jau išdegino rekordinį plotą – daugiau nei milijoną hektarų žemės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų