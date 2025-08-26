Pasitikdami rudenį dar pasidžiaugsime vasariškais orais – vietomis šils iki 29 laipsnių

E. Latvėnaitė praneša, kad per Lietuvą su stipriomis liūtimis ir perkūnijomis praėjęs ciklonas Severin turėtų trauktis į šiaurės rytus.
Antradienį dar sulauksime stipraus vėjo, ypač pajūryje, vietomis pasitaikys ir trumpas lietus su perkūnijomis, o ir didesnės šilumos tikėtis neturėtume.
Visgi nuo savaitės vidurio orai turėtų kiek aprimti.
„Nuo trečiadienio iš pietų su sausesniais, ramesniais orais mus pasieks anticiklono gūbrys, vėjai rims, lietaus bus labai nedaug, pragiedrės, tad trečiadienio naktis bus ko gero vėsiausia, ypač dirvos paviršiuje (tikslinsim), dieną jau bus pora laipsnių šilčiau“, – rašė E. Latvėnaitė.
Dar šiltesnis turėtų būti ketvirtadienis, tačiau nuo penktadienio iš šiaurės vakarų link Šiaurės ir Rytų Europos plėsis drėgnesnė ciklonų sistema.
„Pagrindu šiai ciklonų sistemai stiprėti taps link Europos šiaurės vakarinių pakrančių atlėkęs, jau aprimęs, buvęs tropinis ciklonas vardu Erin. Jo slėnyje užsisukę nauji ciklonai pasieks ir Baltiją, tad savaitgalis bus vėl su lietumi, kartais gausoku ir trankiu“, – aiškino sinoptikė.
Tiesa, savaitgalį, pasak E. Latvėnaitės, jau bus gerokai šilčiau, o šiluma turėtų išsilaikyti ir iki kitos savaitės pradžios, tačiau kritulių išvengti nepavyks.
„Lietaus ir kitos savaitės pradžioje gausim, kartais gausesnio ir su perkūnijom“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugpjūčio 26-osios naktį protarpiais palis vakariniame, šiaurės rytiniame ir rytiniame pakraštyje, gausiau – pajūryje, vietomis su perkūnija. Dieną kai kur nušniokš trumpi lietūs, vietomis smarkesni ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s, dieną per perkūniją kai kur iki 17 m/s. Temperatūra naktį +5 – +9 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +17 °C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną kai kur vakariniame ir šiauriniame pakraštyje gali šiek tiek palyti. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +4 – +8 °C, dirvos paviršiuje kai kur +1 – +3 °C (tikslinsim), pajūryje +9 – +13 °C, dieną +17 – +19 °C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +5 – +10 °C, Kuršių nerijoje +11 – +13 °C, dieną +21 – +26 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį palis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, vietomis gausiau, dieną protarpiais lis su perkūnija, pavakare kai kur gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s, dieną per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +25 – +28 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. protarpiais lis su perkūnija, naktį gausiau pietinėje ir rytinėje šalies dalyje. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +17 °C, dieną +20 – +25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį ir rytą be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai. Įdienojus protarpiais palis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +12 – +15 °C, dieną +20 – +25 °C.
Antradienį, rugsėjo 2 d. protarpiais palis, naktį daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +16 °C, dieną +19 – +24 °C.
