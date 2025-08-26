Šiluma grįžta, tačiau dėl orų yra ir viena bloga žinia

Trečiadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 12 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 11–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 15–17, Baltijos jūroje – 16–17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
