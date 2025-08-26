Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Šiluma grįžta, tačiau dėl orų yra ir viena bloga žinia

2025-08-26 06:05 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-26 06:05

Antradienį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 14–19 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Antradienį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 14–19 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

REKLAMA
3

Trečiadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 12 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 15–17, Baltijos jūroje – 16–17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų