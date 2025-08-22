Naglis Šulija įspėja, kokie orai laukia: yra ir gera, ir bloga žinia

Lietuvos link plaukia nešiltas oras iš šiaurės. Artimiausia naktis dar bus gana įprasta, paryčiais vyraus 9–11 laipsnių šilumos, tiktai prie pat jūros bus 12–14 laipsnių; rytoj mus pasieks dar viena vėsaus oro banga ir dieną bus tiktai 16–18 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, orai nelepins“, – sako N. Šulija.
Bus debesuota su pragiedruliais, naktį palis daug kur, dieną protarpiais, ir naktį, ir dieną galima ir perkūnija. Žemiausia temperatūra naktį bus 9–11, prie jūros 12–14 laipsnių, dieną oras nenoromis sušils iki 16–18 laipsnių šilumos.
Ne ką geresnis bus ir sekmadienis. Naktį vietomis, dieną daug kur palis, dažnai ir ne po kartą, perkūnija irgi galima. Bus nemaloniai vėjuota. Naktį atvės iki 8–10, prie jūros bus 11–13, dieną šils iki 15–17 laipsnių šilumos.
Vėjuota bus ir pirmadienį, be to, dar ir protarpiais vis palis, dieną kai kur su perkūnija. Naktį atvės iki 10–12, prie jūros bus apie 14, dieną šils tiktai iki 14–16 laipsnių.
„Ką gi, atvės. Rudeniškais orų vadinti nesinori, bent kol kas, bet į vasarą panašu irgi nebus. Geroji žinia – kitą savaitę bus ir kelios šiltos dienos“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Orus rytinėje Europos pusėje lems žemo slėgio sritis, vakarinėje pusėje stiprėja ir didėja aukšto slėgio sritis.
Didžiojoje Europos dalyje vyraus debesuoti, tačiau dažnai su pragiedruliais orai. Saulėta bus vakaruose ir pietuose.
Didžiojoje žemyno dalyje orai bus vidutiniškai šilti, karštis pamažu slūgs netgi pietuose, bet dar išliks toli rytuose.
Romoje rytoj šviesūs orai ir 29 laipsniai šilumos, Barselonoje irgi daug saulės ir šils iki 27, Paryžiuje debesuota ir 24 laipsniai, Londone irgi debesuota, nelis ir šils iki 22; debesuotame Berlyne oras šils iki 18 laipsnių, Varšuvoje šviesūs orai ir 19 laipsnių šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!