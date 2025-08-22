Gamtos ženklus suprantanti Janina jau žino rudens orus: štai kas laukia mūsų

Janina pastebi, kad po Žolinės orai visuomet atvėsta – ypač rytais, kai anksti pabudę žmonės gali aiškiai pajusti rudens dvelksmą.
Žolinės parodo tolimesnius rudens orus
Pasak Janinos, šių metų pavasaris buvo neįprastas – jo praktiškai neturėjome, nes užsitęsusi žiema „atėmė“ beveik du mėnesius. Dėl to dabar, anot jos, gyvename lyg ilgesnės vasaros laikotarpiu, kuris tęsis maždaug iki rugsėjo 18-osios.
„Tikrai dar turėsime gražių ir šiltų dienų. Kadangi Žolinė buvo nepaprastai graži – su gausia rasa ir net tirštu rūku – tai ženklas, kad ruduo bus šviesus ir palankus.
Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios bobų vasaros“, – sako ji.
Moteris priduria, kad lietus Lietuvai buvo būtinas, nors daugeliui atrodė, jog jo ir taip netrūko.
„Gamta jo labai laukė, o kai kur dar vis dar jaučiamas jo stygius. Kiek vaikštau po miškus ar daržus, matau, kad drėgmės trūksta. Kai iš Žemaitijos atvykstu į Dzūkiją, žmonės net nustemba, kodėl čia taip sausa“, – pastebi Janina.
Vis dėlto, anot jos, šiemet tikrosios šalnos užklups vėliau nei anksčiau.
„Jos prasidės kur kas vėliau – panašiai kaip pernai, kai šalnos pasirodė tik visai rudenio pabaigoje“, – prognozuoja ji.
Atskleidė, kokio rudens galime tikėtis
Janina sako, kad šiemet ruduo bus pakankamai gražus – tarsi gamtos dovana už vėsesnį birželį ir liepą. Pasak jos, dabar gyvename tarsi vidurvasarį, tik gamta po truputį pereina į kitą ciklą.
„Kokia bus žiema, dar sunku pasakyti, bet kad ruduo bus ilgas – tuo neabejoju. Paukščiai dar neišskridę, medžiai tebėra žali.
Pavyzdžiui, liepa liepos mėnesio pabaigoje paprastai jau būna pageltusi ar nusėta dėmių, o šiandien mes vis dar matome ją žalią ir gyvybingą“, – pastebi pašnekovė.
Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad pagal medžių lapus mes vis dar gyvename lyg liepą, o rugsėjis labiau primins rugpjūtį.
„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį. Tačiau gražių, saulėtų dienų dar tikrai turėsime“, – pokalbį užbaigia Janina.
