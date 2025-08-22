Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gamtos ženklus suprantanti Janina jau žino rudens orus: štai kas laukia mūsų

2025-08-22 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 15:05

Dzūkijos krašte gyvenanti Janina Janušauskienė stebi gamtos ženklus nuo vaikystės. Jie leidžia nuspėti būsimus orus. Apie tai, koks ruduo mūsų laukia ir ar dar galėsime pasidžiaugti šiltesnėmis dienomis, Janina pasakoja ir tv3.lt naujienų portalo skaitytojams.

Dzūkijos krašte gyvenanti Janina Janušauskienė stebi gamtos ženklus nuo vaikystės. Jie leidžia nuspėti būsimus orus. Apie tai, koks ruduo mūsų laukia ir ar dar galėsime pasidžiaugti šiltesnėmis dienomis, Janina pasakoja ir tv3.lt naujienų portalo skaitytojams.

REKLAMA

Janina pastebi, kad po Žolinės orai visuomet atvėsta – ypač rytais, kai anksti pabudę žmonės gali aiškiai pajusti rudens dvelksmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Žolinės parodo tolimesnius rudens orus

Pasak Janinos, šių metų pavasaris buvo neįprastas – jo praktiškai neturėjome, nes užsitęsusi žiema „atėmė“ beveik du mėnesius. Dėl to dabar, anot jos, gyvename lyg ilgesnės vasaros laikotarpiu, kuris tęsis maždaug iki rugsėjo 18-osios.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikrai dar turėsime gražių ir šiltų dienų. Kadangi Žolinė buvo nepaprastai graži – su gausia rasa ir net tirštu rūku – tai ženklas, kad ruduo bus šviesus ir palankus.

REKLAMA

Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios bobų vasaros“, – sako ji.

Moteris priduria, kad lietus Lietuvai buvo būtinas, nors daugeliui atrodė, jog jo ir taip netrūko.

„Gamta jo labai laukė, o kai kur dar vis dar jaučiamas jo stygius. Kiek vaikštau po miškus ar daržus, matau, kad drėgmės trūksta. Kai iš Žemaitijos atvykstu į Dzūkiją, žmonės net nustemba, kodėl čia taip sausa“, – pastebi Janina.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, anot jos, šiemet tikrosios šalnos užklups vėliau nei anksčiau.

„Jos prasidės kur kas vėliau – panašiai kaip pernai, kai šalnos pasirodė tik visai rudenio pabaigoje“, – prognozuoja ji.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Atskleidė, kokio rudens galime tikėtis

Janina sako, kad šiemet ruduo bus pakankamai gražus – tarsi gamtos dovana už vėsesnį birželį ir liepą. Pasak jos, dabar gyvename tarsi vidurvasarį, tik gamta po truputį pereina į kitą ciklą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kokia bus žiema, dar sunku pasakyti, bet kad ruduo bus ilgas – tuo neabejoju. Paukščiai dar neišskridę, medžiai tebėra žali.

Pavyzdžiui, liepa liepos mėnesio pabaigoje paprastai jau būna pageltusi ar nusėta dėmių, o šiandien mes vis dar matome ją žalią ir gyvybingą“, – pastebi pašnekovė.

Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad pagal medžių lapus mes vis dar gyvename lyg liepą, o rugsėjis labiau primins rugpjūtį.

„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį. Tačiau gražių, saulėtų dienų dar tikrai turėsime“, – pokalbį užbaigia Janina.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų