Ketvirtadienio rytas šokiravo gyventojus – termometrų stulpeliai nukrito net iki 0 laipsnių

Ketvirtadienio naktis bei rytas buvo vienas šalčiausių per pastarąjį laikotarpį.
Štai socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ teigiama, kad šiandien vietomis netgi susiformavo pirmosios šalnos.
Tiesa, jas buvo galima išvysti tik dalyje šalies vietų, o ilgai šalnos neužsibuvo.
„Ketvirtadienio ankstyvas rytas buvo vėsus. Truputį netikėtai palei žemę (bet ne ore) buvo susiformavę pirmosios šalnos. Tiesa, tik pavienėse šalies vietovėse ir tik labai trumpam laikui. Ženklas, jog ruduo nebetoli“, – rašoma „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Gyventojai pasidalino užfiksuotais vaizdais
Šaltas ketvirtadienio rytas nustebino ir ne vieną gyventoją.
Štai vienas gyventojas dalinasi, jog apie 5 val. ryto Ukmergėje termometrų stulpeliai siekė vos 4 laipsnius šilumos.
„Žiauroka... 4 laipsniai“, – rašė jis.
Ne ką šilčiau buvo ir Kauno rajone esančiame Braziukų kaime, kur, pasak vienos gyventojos, jos termometras 6 val. 30 min taip pat rodė 4 laipsnius šilumos. Panašūs orai, vyravo ir Skuode, Šiauliuose, Jonavoje, Rusnėje.
Tuo metu, kiti gyventojai dalinosi, jog pas juos susiformavo šalnos. Taip, vieno gyventojo teigimu, nutiko ir Anykščių rajone.
O viena gyventoja dalinasi, kad Molėtų rajone orai priminė tikrą rudenį, o termometrų stulpeliai nukrito net iki 0 laipsnių.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21-osios naktį kai kur, daugiausia pajūryje, gali šiek tiek palašnoti, dieną trumpai ir labai nedaug palis tik kai kur. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Temperatūra naktį +5 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +13 °C, dieną +17 – +20 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 22 d. protarpiais palis, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną vietomis galima perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje +12 – +15 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje. Dieną +17 – +22 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose ir šiaurės rytiniame pakraštyje.
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d. protarpiais palis: naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai iki 17 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, vėsiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną +14 – +18 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. protarpiais, vietomis su perkūnija, palis: naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +6 – +10 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +18 °C.
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +18 °C.
Antradienį, rugpjūčio 26 d. šiek tiek palynos, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +16 – +18 °C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27 d. šiek tiek palynos, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +17 – +20 °C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +9 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +16 – +19 °C.
