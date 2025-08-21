Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žinoma sinoptikė ragina pasiruošti šalčiui ir įspėja keliaujančius: „Penktadienį pasieks Baltiją“

2025-08-21 09:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 09:49

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose praneša, kad artimiausiomis dienomis Lietuvą pasieks anticiklonas Kyra II-oji. Sulauksime vėsių, tačiau ramių orų. Tuo metu savaitgalį mūsų šalį pasieks audringa ciklonų sistema. E. Latvėnaitė taip pat įspėja ir keliaujančius į užsienį, kur šiuo metu vyraujantys ciklonai „skandina“ dalį šalių.

E. Latvėnaitė skelbia, kad Ketvirtadienio naktį Lietuvą pasiekė ramus, sausas, tačiau vėsus anticiklonas Kyra II-oji. Tiesa, šis anticiklonas, sinoptikės teigimu, mūsų šalyje neužsibus.

„Šiaurės vakaruose ir virš Skandinavijos stiprėja drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema. Vienas iš jų, vis labiau stiprėdamas, penktadienį pasieks Baltiją, o nuo šeštadienio visai netoli Lietuvos „svečiuosis“ visą savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Todėl, ypač naktimis, sulauksime vėsių orų, o pasak E. Latvėnaitės, ši ketvirtadienio naktis turėjo būti kone vėsiausia šiomis dienomis, kai vietomis termometrų stulpeliai rodė vos kelis laipsnius šilumos.

Tuo metu užsienio šalyse prognozuojami dar lietingesni ir audringesni orai, kuriuos sukels ciklonai Lukas ir Erin.

„Ciklonas, vardu Lukas dabar laisto ar skandina Italiją, Šveicariją ir Pietų Vokietiją. Ten vykstantys pasidomėkite orų prognoze. O kitą savaitę Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir dalį Ispanijos gali (tik gali) iš šiaurės vakarų greitai atlėkęs buvęs tropinis ciklonas, vardu Erin, jau tapęs tiesiog labai audringu ciklonu, pasiekti.

Lietaus irgi nepagailės, dar ir vėjais gali gerokai siautėti. Susiruošę kitą savaitę keliauti tą pusę, pasidomėkite orų prognoze. Tad pas mus orai tikrai nebus patys blogiausi...“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugpjūčio 21-osios naktį kai kur, daugiausia pajūryje, gali šiek tiek palašnoti, dieną trumpai ir labai nedaug palis tik kai kur. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Temperatūra naktį +5 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +13 °C, dieną +17 – +20 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 22 d. protarpiais palis, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną vietomis galima perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje +12 – +15 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje. Dieną +17 – +22 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose ir šiaurės rytiniame pakraštyje.

Šeštadienį, rugpjūčio 23 d. protarpiais palis: naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai iki 17 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, vėsiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną +14 – +18 °C.

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. protarpiais, vietomis su perkūnija, palis: naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +6 – +10 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +18 °C.

Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +18 °C.

Antradienį, rugpjūčio 26 d. šiek tiek palynos, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +16 – +18 °C.

Trečiadienį, rugpjūčio 27 d. šiek tiek palynos, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +17 – +20 °C.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +9 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +16 – +19 °C.

