Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orų prognozė: į savaitgalį žengsime su lietumi ir perkūnija

2025-08-21 06:21 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-21 06:21

Šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

Lietus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

REKLAMA
1

Penktadienio naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų