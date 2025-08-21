Orų prognozė: į savaitgalį žengsime su lietumi ir perkūnija

Penktadienio naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
