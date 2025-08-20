Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Laukiantiems šiltų orų sinoptikė turi blogų žinių – štai kas laukia likusią savaitę

2025-08-20 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 10:50

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis dėl į Lietuvą atėjusio ciklono Roger bei atslenkančios ciklonų sistemos turėtume sulaukti lietingų ir vėsių orų. Vietomis gali iškristi kruša, pūs stiprūs vėjai, o vietomis oro temperatūra nukris ir iki vienaženklės. Nemaloni nusimato ir kitos savaitės pradžia. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Latvėnaitė praneša, kad antradienio vakarą Lietuvą pasiekė audringas ir neramus ciklonas Roger, kuris trečiadienio dieną keliaus per visą Lietuvą, tad vietomis turėtume sulaukti lietaus, o kai kur gali iškristi kruša.

„Už šaltojo atmosferos fronto vėsesnis oras plūstels, atvės, vėliausiai frontas pasieks pietinius, pietrytinius rajonus, tad ten dienos pradžioje dar bus gana šilta, bet pavakare, šį pakraštį pasiekęs lietus gali jau daugiau ir trankiau palaistyti, gal net su vienu kitu ledėku“, – teigia E. Latvėnaitė. 

Pasak sinoptikės, orai vasaros neprimins ir ketvirtadienį, kadangi Skandinavijos ir Rytų bei Pietryčių Europos regionus užklups drėgnesnė, nors kol kas rami, ciklonų sistema.

„Vėsesnis oras, besibraunantis iš šiaurės, vis toliau į pietus plėsis, tad bus vėsoka, ypač naktimis“, – rašo E. Latvėnaitė.

Kritulių sulauksime ir savaitgalį, vietomis iškris trumpi lietūs, pūs stipresni vėjai. Lietingesnė nusimato ir kitos savaitės pradžia.

„Teks šiltesnius rūbelius išsitraukti, apsiginkluoti kantrybe. Visiems, ir daržams..“, – pridūrė E. Latvėnaitė.

 

Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, rugpjūčio 20-osios naktį (po vidurnakčio) pradės lyti šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vėliau trumpas, daugiausia nedidelis lietus keliaus per Lietuvą, tačiau lis ne visur. Pavakare daugiau kritulių, su perkūnija, sulauks pietiniai ir pietrytiniai rajonai, čia gali pasitaikyti ir krušos. Vėjas naktį vakarų, rytą nepastovus 4–8 m/s, dieną iš vakarų suks į šiaurės vakarus, šiaurę 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +10 – +14 °C, pajūryje +15 – +17 °C, dieną +16 – +19 °C, dienos pradžioje pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +20 – +23 °C.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 21-osios naktį kai kur, daugiausia pajūryje, gali silpnai palyti, dieną trumpai ir nedaug palis tik vietomis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Temperatūra naktį +6 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +14 °C, dieną +17 – +20 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 22 d. protarpiais palis, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +18 – +22 °C.

Šeštadienį, rugpjūčio 23 d. protarpiais palis: naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną lietų kai kur lydės perkūnija, labiau tikėtina šiaurinėje šalies dalyje. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, vėsiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną +16 – +19 °C.

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. naktį palis tik pajūryje, dieną krituliai apims daugiau vietovių, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +13 – +15 °C, dieną +16 – +19 °C.

Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +15 – +18 °C.

Antradienį, rugpjūčio 26 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +15 – +18 °C.

Trečiadienį, rugpjūčio 27 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +5 – +10 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +19 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Lenkijos orų modeliai rodo, kada Lietuvą pasieks kontrastingi orai (9)
Orai, lietus. BNS Foto
Žinoma sinoptikė įspėja apie artėjantį audringą ir vėsų cikloną Roger – geriau šilčiau apsirenkite (5)
Lietingi orai (BNS/tv3.lt koliažas)
Štai kuriose Lietuvos vietose pradės pliaupti lietus: sinoptikai siunčia žinią (5)
Orų prognozė BNS Foto
Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime

