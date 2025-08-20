Naglis Šulija pasakė, kokie orai laukia: pasipils ne tik žaibai

Anot jos, paskui šios dienos lietų Lietuvos link plaukė dar vėsesnis oras nei buvo iki šiol, o giedrą ar menkai debesuotą naktį jis atvės dar labiau ir paryčiais vyraus nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos; dieną dėl saulės pastangų šis oras sugebės sušilti iki 18 – 20 laipsnių.
„Kitaip tariant, karšta nebus. Šį vakarą trumpai palis rytuose ir pietryčiuose, vėliau išsigiedrys visur, diena šviesi, bet kur nors trumpai ir negausiai palynos“, – nurodo N. Šulija.
Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 10, prie jūros apie 12, aukščiausia dieną 18 – 20 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį palis pajūryje, dieną palis daug kur, bet daugiausia visoje vakarinėje šalies dalyje; čia ir perkūnija pasigirsti gali. Rytinėje orai bus šviesūs ir be lietaus. Žemiausia temperatūra naktį bus 9 – 11, prie jūros apie 13, dieną šils iki 19 – 21, Žemaitijoje bus vos 16 – 18 laipsnių.
Savaitgalio orai
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur kartosis neilgai trunkantis lietus. Dieną kai kur su perkūnija. Naktį atvės iki 10 – 12, dieną šils iki 17 – 19, vakarinėje šalies dalyje 14 – 16 laipsnių šilumos.
„Vėsus, dažnai su lietumi bus ir sekmadienis. Ką gi, orai bus tokie, kad pats laikas prisiminti juokelius apie du indėnus po vienu dekiu“ , – sako sinoptikas.
