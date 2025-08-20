Kalendorius
Orai

Naglis Šulija pasakė, kokie orai laukia: pasipils ne tik žaibai

2025-08-20 17:55
2025-08-20 17:55

Šiandien Lietuvoje beveik visur kurį laiką lijo. Šį vakarą kurį laiką lis šalies rytuose ir pietryčiuose, bet greitai liausis ir galiausiai giedra bus visur. Rytas bus saulėtas, vėliau atsiras nestorų debesų, kur nors trumpai ir labai menkai palynos, bet iš tiesų diena bus šviesi, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Anot jos, paskui šios dienos lietų Lietuvos link plaukė dar vėsesnis oras nei buvo iki šiol, o giedrą ar menkai debesuotą naktį jis atvės dar labiau ir paryčiais vyraus nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos; dieną dėl saulės pastangų šis oras sugebės sušilti iki 18 – 20 laipsnių.

„Kitaip tariant, karšta nebus. Šį vakarą trumpai palis rytuose ir pietryčiuose, vėliau išsigiedrys visur, diena šviesi, bet kur nors trumpai ir negausiai palynos“, – nurodo N. Šulija.

 Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 10, prie jūros apie 12, aukščiausia dieną 18 – 20 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį palis pajūryje, dieną palis daug kur, bet daugiausia visoje vakarinėje šalies dalyje; čia ir perkūnija pasigirsti gali. Rytinėje orai bus šviesūs ir be lietaus. Žemiausia temperatūra naktį bus 9 – 11, prie jūros apie 13, dieną šils iki 19 – 21, Žemaitijoje bus vos 16 – 18 laipsnių.  

Savaitgalio orai

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur kartosis neilgai trunkantis lietus. Dieną kai kur su perkūnija. Naktį atvės iki 10 – 12, dieną šils iki 17 – 19, vakarinėje šalies dalyje 14 – 16 laipsnių šilumos.

„Vėsus, dažnai su lietumi bus ir sekmadienis. Ką gi, orai bus tokie, kad pats laikas prisiminti juokelius apie du indėnus po vienu dekiu“ , – sako sinoptikas.

