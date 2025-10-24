Fernando greičiausiai karjerą tęs „Partizan“ komandoje

27 metų 208 cm ūgio Angolos rinktinės vedlys nepateisino į jį dėtų vilčių, todėl kelsis rungtyniauti kitur.
Italijos žiniasklaida praneša, kad aukštaūgiu domisi Tel Avivo „Maccabi“, Stambulo „Anadolu Efes“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Belgrado „Partizan“. Teigiama, kad būtent į Željko Obradovičiaus treniruojamą ekipą jis ir vyks.
Šių metų sausio pabaigoje prie „Real“ prisijungęs B.Fernando šiame Eurolygos sezone nežibėjo – per 10 minučių įmesdavo 4,4 taško, atkovodavo 3,4 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.
