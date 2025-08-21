Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja apie Lietuvoje pasirodžiusį stichinį reiškinį: tai – ženklas

2025-08-21 10:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 10:07

Tie, kurie šįryt keliavo į gamtą, tikriausiai spėjo pastebėti, kad jau sulaukėme pirmųjų šalnų. Vėsus rytas ir apšarmoję augalai parodė – neužilgo sulauksime rudens.

Miškas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Tie, kurie šįryt keliavo į gamtą, tikriausiai spėjo pastebėti, kad jau sulaukėme pirmųjų šalnų. Vėsus rytas ir apšarmoję augalai parodė – neužilgo sulauksime rudens.

1

Gamtos stebėtojai jau fiksuoja pirmąsias šalnas.

Pirmoji šalna

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje buvo pasidalinta, kad šiandien Mažeikių rajone iš ryto jau buvo užfiksuotos šalnos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ketvirtadienio ankstyvas rytas buvo vėsus. Truputį netikėtai palei žemę (bet ne ore) buvo susiformavę pirmosios šalnos. Tiesa, tik pavienėse šalies vietovėse ir tik labai trumpam laikui. Ženklas, jog ruduo nebetoli.

O pas jus, ar buvo žolė apšarmojusi“, – buvo rašoma įraše.

Visą įrašą galima pamatyti čia.

Artimiausių dienų orai

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi artimiausių dienų orų prognozėmis. Buvo pranešama, kad šiandien rytas buvo saulėtas, vėliau turėtų atsirasti nestorų debesų, kur nors trumpai ir labai menkai palynos, bet iš tiesų diena bus šviesi, pranešė sinoptikas Naglis Šulija.

Pasak jo, dieną dėl saulės pastangų oras sugebės sušilti iki 18 – 20 laipsnių.

Penktadienio naktį palis pajūryje, dieną palis daug kur, bet daugiausia visoje vakarinėje šalies dalyje; čia ir perkūnija pasigirsti gali. Rytinėje orai bus šviesūs ir be lietaus. Žemiausia temperatūra naktį bus 9 – 11, prie jūros apie 13, dieną šils iki 19 – 21, Žemaitijoje bus vos 16 – 18 laipsnių.  

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur kartosis neilgai trunkantis lietus. Dieną kai kur su perkūnija. Naktį atvės iki 10 – 12, dieną šils iki 17 – 19, vakarinėje šalies dalyje 14 – 16 laipsnių šilumos.

„Vėsus, dažnai su lietumi bus ir sekmadienis. Ką gi, orai bus tokie, kad pats laikas prisiminti juokelius apie du indėnus po vienu dekiu“, – sakė sinoptikas.

