Naujausia sinoptikų orų prognozė – pasiruoškite skėčius ir šiltesnius rūbus

Penktadienio naktį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 5–10, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną kai kur vakariniuose rajonuose gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 21 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 20 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose – 19, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių šilumos.
