Atsakė, ar gamtoje jau prasideda ruduo: atskleidė, kokių orų laukti

Gamtininkas sako, kad rudens orai dar šiek tiek nusikels, tad vasaros dar turėsime, tačiau po truputį gamta jau ima rodyti rudenėjimo ženklus, o po Žolinių prasidės dar ryškesnis perėjimas į rudenį.
Atskleidė, ar greitai sulauksime rudens
Anot gamtininko, net ir turėdami visą aparatūrą bei orų stebėjimo sistemas, sinoptikai ne visada gali tiksliai prognozuoti orus, tačiau gamtos ženklai išlieka patikimu jų pranašu.
S. Paltanavičiaus teigimu, kai kurie gamtos ženklai yra tarsi amžini – jie mažiau veikiami klimato kaitos ar staigių gamtos reiškinių.
„Pavyzdžiui, paukščių išskridimas yra labai dėsningas. Rugpjūčio 8–10 dienomis išskrido čiurliai – šiemet jie parskrido kiek vėliau, gegužės vidury, nepilnus tris mėnesius pabuvę, išperėjo jauniklius ir išskrido. Šiemet jų jau nebepamatysime, nebent pavienius“, – sako gamtininkas.
Anot jo, ir kiti vasaros paukščiai – devynbalsės, kukučiai, nendrinukės, volungės – šiuo metu aktyviai migruoja. Tai ypač gerai matyti pajūryje ir Kuršių nerijoje, tačiau paukščių judėjimas pastebimas ir kitur, net kiekviename sode. Pasak gamtininko, viskas vyksta laiku.
„Jeigu važiuosi per lietų ar dairysiesi aplink, pamatysi, kad vis dar gausu vasariškų ženklų ir spalvų – ypač žalumos, kurią lėmė drėgmė ir lietus.
Žinoma, po liepomis ar beržais jau galima rasti ir nukritusių geltonų, sausų, išdžiūvusių lapelių, tačiau tai visai nepanašu į vaizdą po didžiųjų sausrų, kurios anksčiau Lietuvos vasaroms nebuvo būdingos“, – pasakoja jis.
Gamtininkas pastebi, kad šią vasarą rudeniški ženklai pasirodė kiek vėliau nei įprastai. Penktadienį bus Žolinė, o po jų, anot jo, įprastai pradedama ieškoti daugiau rudens ženklų.
„Dar vienas labai rudeniškas ženklas – grybai, ypač baravykai. Nuo seno sakoma, kad baravykauti pradedama po Žolinių, tačiau šiemet žmonės baravykus renka jau daugiau kaip mėnesį. <...> Šiemet jie užaugo anksčiau, todėl masinis jų rinkimas prasidėjo gerokai anksčiau nei įprasta“, – užbaigė pokalbį jis.
Artimiausių dienų orai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra dieną 21–26 laipsniai, praneša meteo.lt sinoptikai.
Ketvirtadienį be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje apie 16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, pietų, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje iki 17, dieną 25–30 laipsnių.
