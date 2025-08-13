Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atsakė, ar gamtoje jau prasideda ruduo: atskleidė, kokių orų laukti

2025-08-13 12:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-13 12:15

Pati gamta geriausiai parodo, kada vasara traukiasi ir ruduo beldžiasi į duris. Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams žinomas gamtininkas Selemonas Paltanavičius atskleidė, kokie ženklai išduoda artėjantį metų laikų virsmą – nuo čiurlių išskridimo ir vis aktyvesnės paukščių migracijos iki pirmųjų geltonų lapų bei gausaus baravykų derliaus, kuris šiemet pasirodė neįprastai anksti.

Rudens orai (tv3.lt koliažas)
Gamtininkas sako, kad rudens orai dar šiek tiek nusikels, tad vasaros dar turėsime, tačiau po truputį gamta jau ima rodyti rudenėjimo ženklus, o po Žolinių prasidės dar ryškesnis perėjimas į rudenį.

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Atskleidė, ar greitai sulauksime rudens

Anot gamtininko, net ir turėdami visą aparatūrą bei orų stebėjimo sistemas, sinoptikai ne visada gali tiksliai prognozuoti orus, tačiau gamtos ženklai išlieka patikimu jų pranašu.

S. Paltanavičiaus teigimu, kai kurie gamtos ženklai yra tarsi amžini – jie mažiau veikiami klimato kaitos ar staigių gamtos reiškinių.

„Pavyzdžiui, paukščių išskridimas yra labai dėsningas. Rugpjūčio 8–10 dienomis išskrido čiurliai – šiemet jie parskrido kiek vėliau, gegužės vidury, nepilnus tris mėnesius pabuvę, išperėjo jauniklius ir išskrido. Šiemet jų jau nebepamatysime, nebent pavienius“, – sako gamtininkas.

Anot jo, ir kiti vasaros paukščiai – devynbalsės, kukučiai, nendrinukės, volungės – šiuo metu aktyviai migruoja. Tai ypač gerai matyti pajūryje ir Kuršių nerijoje, tačiau paukščių judėjimas pastebimas ir kitur, net kiekviename sode. Pasak gamtininko, viskas vyksta laiku.

„Jeigu važiuosi per lietų ar dairysiesi aplink, pamatysi, kad vis dar gausu vasariškų ženklų ir spalvų – ypač žalumos, kurią lėmė drėgmė ir lietus.

Žinoma, po liepomis ar beržais jau galima rasti ir nukritusių geltonų, sausų, išdžiūvusių lapelių, tačiau tai visai nepanašu į vaizdą po didžiųjų sausrų, kurios anksčiau Lietuvos vasaroms nebuvo būdingos“, – pasakoja jis.

Gamtininkas pastebi, kad šią vasarą rudeniški ženklai pasirodė kiek vėliau nei įprastai. Penktadienį bus Žolinė, o po jų, anot jo, įprastai pradedama ieškoti daugiau rudens ženklų.

„Dar vienas labai rudeniškas ženklas – grybai, ypač baravykai. Nuo seno sakoma, kad baravykauti pradedama po Žolinių, tačiau šiemet žmonės baravykus renka jau daugiau kaip mėnesį. <...> Šiemet jie užaugo anksčiau, todėl masinis jų rinkimas prasidėjo gerokai anksčiau nei įprasta“, – užbaigė pokalbį jis.

Artimiausių dienų orai

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra dieną 21–26 laipsniai, praneša meteo.lt sinoptikai.

Ketvirtadienį be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje apie 16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, pietų, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje iki 17, dieną 25–30 laipsnių.

