TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Iš Lietuvos išskrido pirmieji gandrai: paaiškino, ką tai reiškia

2025-08-11 13:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-11 13:20

Gamtininkas Marius Čepulis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame paneigia gajus mitus apie gandrų išskridimo datas ir papročius. Jis pastebi, kad daugelis žmonių vis dar remiasi kalendoriaus žymomis, nors paukščiai jų neseka – jie vadovaujasi gamtos ritmu.

Gandrai (nuotr. 123rf.com)
7

2

Pasak M. Čepulio, gandrų migracijos pradžia ir pikas priklauso nuo perėjimo pradžios laiko bei oro sąlygų, todėl išskridimo datos kasmet gali skirtis.

Atskleidė, kada išskrenda gandrai

Gamtininkas pabrėžia, kad gandrai neišskrenda vienu metu, naktį nekeliauja, o pirmieji šalį palieka jauni paukščiai. Jis ragina atsisakyti „bobučių pasakų“ ir tiesiog mėgautis rudens atėjimu.

„Tai kada išskrenda gandrai?

Skaitau komentarus po video, kur gandrai išskrenda, ir stebiuosi žmonių keistumu. Jeigu kalendoriuj parašyta, kad gandrai grįžta kovo 25, o išskrenda rugpjūčio 24, tai taip ir yra. Jokiu būdu ne kitaip. Ar ne?

O kažkaip niekam neateina į galvas, kad gandrai nemoka mūsų kalendoriaus skaityti (kuris jau seniai grybą pjauna ir visiškai neatitinka realijų), o turi savo, kuriuo vadovaujasi?

Tai dabar žiūrėkit ir įsidėmėkit. Gandrų išskridimo diena, jau gerus dvidešimt – trisdešimt metų nieko bendro su gandrų išskridimu nebeturi.

Gandrai pradeda būriuotis liepos gale. Pirmi palieka šalį rugpjūčio pradžioj, iki Žolinių išskrenda kartais didžioji dalis, kartais būna pikas. Pernai pikas buvo apie 20 dieną. Tai yra išskridimo dienos varijuoja ir priklauso nuo perėjimo pradžios laiko bei nuo oro sąlygų.

Iki gandrinių gandrų lieka mažoji dalis. Kai kurie gandrai pasilieka iki rugsėjo ar net spalio, ar net žiemoja.

Niekada vienu metu gandrai neišskrenda iš visos Lietuvos.

Pirma išskrenda jauni paukščiai.

Niekada neišskrenda naktį.

Visada pradeda kelionę ryte įšilus orui. Kad šiltos oro srovės pakeltų į dangų.

Skrenda link Bulgarijos, ne link Ispanijos.

Ir kad gandrai išskrenda, tai niekaip nepranašauja, kokia bus žiema ar ruduo. Jokie gyvūnai negali žinoti, kokie bus metų laikai, absoliučiai jokie.

Dabar gandrų išskridimas yra pačiu laiku.Tai baikit tikėti bobučių pasakomis, o jei pamatot didelius būrius gandrų sukančius ratus ir gaudančius kylančias šiltas oro sroves, palinkėkit gero kelio.

Liūdėti galima. Bet ir džiaugtis galima, kad pagaliau bus spalvotas nuostabus ruduo.

Tai žinokit ir dalinkitės, kad kiti žinotų“, – rašoma įraše.

