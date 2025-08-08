Įspėja Lietuvos žvejus: padarę tai neteksite šimtų eurų

Aplinkos apsaugos departamentas „Facebook“ įraše įspėja žvejus apie svarbius žvejybos reikalavimus rugpjūčio mėnesį.
Galioja tam tikri draudimai
Įraše primenama, kad vis dar draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius, taip pat visus metus galioja draudimas ungurių žvejybai Kuršių mariose. Be to, tam tikruose Nemuno ruožuose galioja sezoniniai apribojimai.
Institucija ragina žvejus susipažinti su atnaujintomis žvejybos atmintinėmis ir laikytis nustatytų taisyklių.
„Rugpjūčio mėnesį žvejams svarbu žinoti galiojančius žvejybos reikalavimus.
Lašišos ir šlakiai:
Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. – žvejyba draudžiama.
Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. – sugavus privaloma paleisti.
Unguriai Kuršių mariose:
Žvejyba draudžiama visus metus.
Draudimų datos galioja imtinai.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. draudžiama žvejoti šiuose Nemuno ruožuose:
Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą.
150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių.
Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių.
Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą
Išsami informacija apie žvejybą atmintinėse: https://t.ly/zvejybos-atmintine
Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėti konsultuojame:
+370 700 02022.
[email protected]“, – rašė Aplinkos apsaugos departamentas.
Baudos nesilaikantiems taisyklių
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt , už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimą gali tekti sumokėti baudą nuo 250 iki 550 eurų.
Atsakomybė už teisės aktų pažeidimus numatoma LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje.
Jame numatoma, kad šį administracinį nusižengimas padarius pakartotinai, gresia bauda nuo 550 iki 1000 eurų.
Be to, LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje nurodoma, kad mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
