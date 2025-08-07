Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė prakalbo apie vyrui teismo skirtą baudą

2025-08-07 21:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 21:21

Visuomenininkui Andriui Tapinui paskelbus, kad Ukrainos teismas į premjeres deleguotos Ingos Ruginienės vyrui pernai skyrė baudą ir konfiskavo vežtas prekes, pati politikė tikina, jog viskas buvo kiek kitaip. Pasak jos, muitinės pareigūnai transportuojamus likučius prilygino atskiram produktui. 

Inga Ruginienė BNS Foto

34

„Visų pirma, dėkojame visuomenininkui Andriui Tapinui už keliamus klausimus, kurie svarbūs žmonėms, tačiau reikia patikslinti vieną detalę – V. Ruginiui atskira piniginė bauda nebuvo skirta. Baudos pobūdis – konfiskuotos prekės, kurių vertė 235969,65 grivinų, kas atitinka 4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų“, – Eltai pateiktame komentare cituojama socialdemokratų siūloma kandidatė į premjeres. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„O visa istorija, apie kurią buvo pranešta, yra tokia: vežant naudotą popieriaus laminavimo mašiną, pirkėjui kartu su ja buvo sudėti šiai mašinai priklausantys, pradėti naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučiai. Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė, vėliau įvertinti 235969,65 grivinų (4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų) ir konfiskuoti valstybės naudai“, –nurodoma pateiktame atsakyme.  

Ketvirtadienio vakarą visuomenininkas A. Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.

„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu. 

Pats V. Ruginis, LRT radijui susisiekus su juo, situacijos nekomentavo. 

Kaip skelbia LRT.lt, V. Ruginiui priklauso įmonės „Ekonota“ ir „Magnio forma“, jis eina vadovo pareigas įmonėse „Magnio forma“ ir „Poligrafa“. Pastaroji bendrovė priklauso Ukrainos piliečiui Rafetui Guliyevui.

ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Tapinui
2025-08-07 21:33
Kada paviešinsite žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, kaip verslo ryšiai su Rusija, gerą dešimtmetį maitino ir konservatorių lyderio Kasčiūno šeimą. Gal negaunat leidimo? Apie korupciją Ukrainos muitinėje, manau galima rašyti 24 val per parą, matomai nedavė kyšio, tai ir atėmė. Kas bent kartą susidūrė su Ukrainos muitininkais, tai manau atsimins visą gyvenimą, tokio įžūlaus ciniško priekabiavimo neteko niekur daugiau patirti
Atsakyti
Nevežkit
Nevežkit
2025-08-07 21:50
Nieko nevežkit, nieko neduokit, neaukokit ir bus ramu. Nes jūsų labdara arba bus konfiskuota, arba sudegs, arba bus išvogta.
Atsakyti
Informacija
Informacija
2025-08-07 21:45
bauda ir teistumas tai absoliučiai skirtingi dalykai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (34)
