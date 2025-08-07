Atvirame interviu kandidatė į premjeres Inga Ruginienė atsivėrė apie šeimą ir laisvalaikį

Portalas tv3.lt kviečia prisiminti I. Ruginienės 2024-ųjų gruodį duotą interviu. Jame tuo metu nauja socialinės apsaugos ir darbo ministrė dalijosi mintimis apie politinę padangę purčiusius skandalus, naujas pareigas ir laisvalaikį.
„Po truputį derinuosi prie naujo posto. Pirmos dienos man yra pažindinimasis su kolektyvu – kas valandą turiu susitikimus su skyriais. Kadangi jų daug yra, yra daug pavaldžių įstaigų, tad, matyt, jie nusitęs ir į sausio mėnesį. Dabar kartu su kolektyvais bandome vienas prie kito derintis“, – tąkart interviu naujienų portalui tv3.lt metu teigė ministrė.
I. Ruginienė tuomet pabrėžė, kad vadovaujamos pareigos jai, buvusiai Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkei, – ne naujiena.
„Visada aplink save turėjau kolektyvus su labai skirtingais žmonėmis – skirtingų išgyvenimų, skirtingų nuostatų, įpročių. Ir dabar reikia prisiderinti prie kiekvieno žmogaus, tad tuos pirmuosius žingsnelius dabar ir žengiame“, – tikina moteris.
Savimi buvo užtikrinta
Per pastaruosius metus socialinės apsaugos ir darbo ministro pozicija buvo plačiai aptarinėjama – į didžiulį skandalą buvo įsivėlusi buvusi ministrė Monika Navickienė.
Tiesa, nors didžiulis šaršalas kilo dėl M. Navickienės vyro vykdomos veiklos ir verslo ryšių, I. Ruginienė neslepia, kad į šią poziciją ir dabar žiūrima itin rimtai.
„Savimi buvau užtikrinta, nes tie skandalai buvo asmeninio pobūdžio, nesusiję per daug su darbine veikla. Einant į tokias atsakingas pareigas turi įsivertinti, apgalvoti daug dalykų. Kartais reikia pasimokyti ir iš kitų klaidų ir jų paprasčiausiai nekartoti.
Dabar daugiau jaučiu jauduliuką dėl naujo darbo, bandymo aprėpti daug sričių, daug naujo sužinoti, susipažinti su žmonėmis ir sustyguoti tarpusavio santykį. Ministerijoje darbuotojai dirba puikiai ir matau, kad darbai nebuvo sustoję nei akimirkai. Atėjau su naujomis idėjomis, bet tikrai tikiu, kad darbų tęstinumas bus garantuotas“, – šyptelėjo pašnekovė.
Visgi paklausta, ar visada svajojo apie karjerą politikoje, moteris neslepia apie tai mažai galvojusi.
„Turbūt nebuvo man progos pasvajoti apie politiką, bet manau, kad tai natūralus mano žingsnis. Neturėjau tokio didelio šuolio, kaip kad dirbant paprastu darbuotoju staiga einama į ministrus.
Mano gyvenimo karjera palaipsniui vis eidavo į viršų, dėl to jaučiu vidinį susikalbėjimą ir matau aiškesnę viziją, kur toliau eiti. Manau, kad mano apsisprendimas eiti ministrės pareigas buvo laiku ir vietoje, todėl gal man dėl to lengviau“, – sakė Inga Ruginienė.
„Daugiau nei 12 metų dirbau profesinėse sąjungose ir viskas buvo labai panašu ir neatsiejama. Dirbau ir teisėkūroje, ir kitose srityse ir visa tai buvo labai panašu. Aišku, dabartinis žingsnis atnešė dar daugiau įvairių įspareigojimų, stipriai išsiplėtė mano sritis, žmonių ratas.
Jeigu anksčiau koncentravausi į darbo rinką, dabar atsirado socialinių paslaugų paketas, žmonės su negalia, vaiko teisės. Plečiasi akiratis, bet bendrieji principai lieka“, – pridūrė pašnekovė.
Į pokyčius moteris reaguoja palankiai ir tikina, kad jie jai padeda tobulėti ir siekti savo asmeninių aukštumų.
„Manau, kad kiekvienas išėjimas iš komforto zonos priverčia tobulėti. Mano kiekvienas profesinės veiklos pokytis vertė mokytis, tobulėti ir eiti į priekį. Dabar vėl išeinu iš komforto zonos, jau matau, kad naujos pareigos verčia daugiau skaityti, domėtis, plėsti savo akiratį. Tikiuosi, kad tai bus tik į naudą“, – tikino ji.
Mato nemažai problemų
Pastaruoju metu Lietuvoje netyla kalbos apie antrąją pensijų pakopą. Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu antrojoje pensijų pakopoje kaupia apie 50 proc. dirbančių šalies gyventojų.
Tiesa, nors šią problemą pašnekovė įvertino kaip vieną opiausių, tikina, kad Lietuvoje yra begalė kitų spręstinų uždavinių.
„Mano sritis tokia plati, kad matau problemų labai daug ir visos yra svarbios. Esu girdėjusi tokį priekaištą, kad ministrė turi daug prioritetų ir nesugeba jų sukoncentruoti į vieną arba du. Kai nematai ir nežinai, kiek sritis apima dalykų, taip gali ir atrodyti.
Bet matydama šį darbą suprantu, kad į du sakinius neįmanoma sudėlioti prioritetų. Arba tiesiog turi pasakyti, kad dirbi dėl žmonių gerovės, o jei nori detalizuoti, prioritetų tikrai bus daugiau. Per pirmąją ir antrąją pakopas išryškėja ir galimybė padėti senjorams, didinti pensijas.
Vienas mano tikslų – užtikrinti oresnę senatvę senjorams. Taip pat mažinti skurdą atkreipiant dėmesį į pajamų nelygybę. Labai svarbu užtikrinti lygias galimybes žmonėms su negalia, labai svarbi yra vaikų teisių apsauga per demografinių priemonių skatinimą. Svarbu pasirūpinti ir būsto prieinamumo politika, darbo rinkos klausimais. Tų sričių čia labai daug.
Kai pradedu gilintis žingsnis po žingsnio į kiekvieną, suprantu, kad degančių klausimų kasdien yra apstu. Kiekvienas priimtas sprendimas prisideda prie žmonių gerovės ir pokyčių“, – tąkart sakė moteris.
Ministrė tik pradėjusi darbus tikino iš tiesų supratusi, koks tai atsakingas ir įvairias sritis apimantis darbas:
„Man viena darbuotoja per susitikimą pasakė: „Ministre, jūs turite suprasti, kad ši sritis – viena didžiausių mūsų valstybėje.“
Net sudėjus visas ministerijas jos turbūt prilygtų vienai socialinės apsaugos ir darbo sričiai. Pagal BVP galima matyti, kad tai labai plati sritis, apimanti ne tik paramos mechanizmą, bet ir migraciją, pabėgėlius. Turime ir nemažai kolaboracijų su kitomis ministerijomis. Veiklos turiu tikrai daug.“
Laisvo laiko turi nedaug
Žinoma moteris neslėpė, kad nors jos darbas dažnai neturi konkretaus grafiko, atsipūsti ir pabėgti nuo nuolatinio problemų sprendimo padeda laisvalaikio užsiėmimai. Prioritetą ji tikina teikianti šeimai.
„Nors laisvo laiko neturiu daug, stengiuosi kiekvieną laisvą minutę išnaudoti šeimai. Kelionės yra tas laikas, kai gali puikiai pabūti su šeima, pasidžiaugti vienas kitu, realiai pailsėti. Keliauti labai mėgstu ir su šeima stengiamės bent kelis kartus per metus ištrūkti iš namų – nebūtinai į kitą šalį, bet tiesiog skirti vienas kitam laiko.
Taip pat mėgstu ir skaityti – deja, tam visai neturiu laiko, tad stengiuosi išnaudoti komandiruotes. Ilgos kelionės yra tas laikas, kuris leidžia atsiversti knygą“, – teigė pašnekovė.
Dar viena mėgstama Ingos Ruginienės veikla – tapymas.
„Tapymas yra sena mano veikla, kuriai, deja, lieka vis mažiau ir mažiau laiko. Bet tai taip pat yra mano atsipalaidavimo terapija. Bent kartą per mėnesį priverstinai tam skiriu laiko, kad mintys tekėtų kitur ir kad galėčiau tiek vidumi, tiek išore visai atsipalaiduoti, atjungti savo smegenis per patį piešinį. Man labai patinka akvarelė arba batika – tai mano aistra“, – šyptelėjo ministrė.
Visgi nors ministrės darbe itin daug streso, moteris neslepia, kad pailsėti net po darbo valandų būna sudėtinga.
„Pastebiu, kad būna labai sunku atjungti smegenis. Esu nuolatiniame problemų sprendime. Jei pasižiūrėtume į darbo sektorių, pamatytume, kad visi įsisukę į darbus, visi sprendžia problemas. Bet galiausiai visi sprendimai eina per mane. Toks jau tas darbas – kartais grįžus namo reikia imtis kitokių priemonių, kad tas smegenis galėtum atjungti ir pailsėti“, – šyptelėjo pašnekovė.
Paklausta, kokias kryptis laisvalaikiu su šeima labiausiai mėgsta aplankyti, moteris pamini kelias kryptis.
„Turime du maršrutus – kalbant apie Lietuvą, mes su šeima labai mėgstame važinėti po mažus miestelius. Kartais kaimuose tiesiog apsistojame per naktį. Man Lietuvos regionai yra be proto gražūs – ten puikūs ir žmonės, juose gausu nuotaikingų renginių. Kartu per tuos renginius gali pamatyti, kaip keičiasi mūsų šalis. Kalbant apie užsienį, mane labai žavi Italija.
Taip pat ne turistiniai miestai, bet maži miesteliai, kalnai, kur gali pabendrauti su šiltais žmonėmis, paragauti jų tradicinių patiekalų. Lietuvoje vis daugiau žmonių mane atpažįsta, tad poilsis Lietuvoje sudėtingėja.
Tad dėl to, kad galėčiau visiškai pabūti savimi, reikia išvažiuoti už Lietuvos ribų“, – teigė ministrė.
Visgi sulaukiamas dėmesys moters neslegia: „Į dėmesį žiūriu labai natūraliai. Kartais net nepastebiu, kaip gatvėje į mane žiūri, mielai pasišneku su jais, man patinka su jais bendrauti. Bet Lietuvoje man darosi sunku visiškai pailsėti.“
