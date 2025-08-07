Ruginienė prabilo apie skeletus spintoje: „Kol kas yra tik suknelės“

Apie „skeletus spintoje“, tolimesnius žingsnius ir požiūrį į Ukrainą bei Palestiną TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene.
Tiek buvusiam premjerui, tiek dabar kandidatams iš spintų vis išlenda kažkokie skeletai. Tai gal ir jums kažkoks skeletas išlys artimiausiu metu?
Mano spintoje, kaip juokavau, kol kas yra tik suknelės ir tikiuosi, kad taip ir liks.
Girdime kritikos, kad neturite vadovavimo patirties, kad į politiką atėjote iš viso visai neseniai – esate „politikos naujokė“. Ar tikrai jums užteks patirties – gal iš tiesų tai bus kliūtis ir negalėsite normaliai vadovauti?
Patirties, sprendžiant nacionalinius klausimus, tikrai turiu. Buvau ilgametė trišalės tarybos narė ir tikrai teko nagrinėti bei spręsti daugybę klausimų nacionaliniu lygiu. Vadovavau ir nacionalinei organizacijai – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, vadovavau ir vadovauju ministerijai. Kiek pagrindo turi šie pasisakymai, manau, kad tikrai mažai, bet, matyt, čia ta antra medalio pusė, kuomet ateini į politiką, ypač į labai svarbų postą, kai žmonės diskutuoja įvairiais klausimais ir atsiranda visokių gandų ir abejonių.
Jeigu prezidentas visgi jus sutiks ir jūsų kandidatūra jam tiks, kaip toliau dėliosite koaliciją – kas liks, o ko ne?
Šiai dienai, bent jau kaip esame sutarę savo partijos viduje, kad koalicija yra, jos sutartis veikia ir kol kas atsispiriame nuo šio taško. Be abejo, vakar ne tik išrinkome kandidatą į premjerus, bet lygiai taip pat ir suformavome derybinę grupę. Ji pradės aktyviai dirbti, formuosime partijos nuomonę ir po truputį pradėsime kalbėti su koalicijos partneriais bei judėsime toliau.
Sakote, kad suformavote derybinę grupę. Ar tai reiškia, kad pasikeitimai koalicijoje visgi galimi?
Pirmiausiai reikia ne tik pasišnekėti tarpusavyje, bet ir su koalicijos partneriais, nes kaip žinome, vakar mūsų kandidatų arba manęs iškėlimas buvo visiškai nauja žinia ir jiems, nes pastarieji laukė šios pavardės. Visus tuos besikeičiančius dalykus dabar, ne tik premjerą, ministrų kabinetą, Vyriausybės programą, tai tikrai pirmiausia reikia aptarti su koalicijos partneriais.
O galbūt bent partijos viduje jau esate irgi kalbėję, kurių ministrų, tikėtina, neliktų?
Dar labai ankstyvas klausimas – pirmiausia reikėtų padaryti pirmus žingsnius. Tai visų pirma, rytoj laukia susitikimas su prezidentu. Jeigu viskas gerai, jis teiks mano kandidatūrą Seimui. Pastarasis turi pritarti ir tik tada galėsime kalbėti apie kitus žingsnius.
Užsiminėte, jeigu jus patvirtintų į Seimą, tai grįžtų partnerystės įteisinimas. Kaip manote, kiek tai sulauktų pritarimo ir kokie jūsų kiti žingsniai?
Aš šiek tiek kitaip sakiau – kad Konstitucinis Teismas mus įpareigoja svarstyti šį klausimą ir norime ar ne, bet jis aiškiai pasisakė. Kiek žinau, jau yra suformuota užduotis Teisingumo ministerijai – kalbėtis, diskutuoti ir paruošti projektą. Kai tik tas darbas bus baigtas, manau, galėsime atverti platesnes diskusijas.
Tačiau po vakarykščio sprendimo, kad esate ta kandidatė, išgirdome kritikos ir dėl jūsų kelionių į Rusiją, taip pat dėl jūsų akcento. Ar nebus taip, kad jūs irgi atsitrauksite, nes matome jūsų kolegas, kurie dėl vienų ar kitų dalykų atsitraukia iš pozicijos?
Kaip minėjau, jeigu daviau žodį, jo ir laikysiuosi ir, jeigu pasiryžau, tai ir kandidatuosiu į šią poziciją. Abejonių manyje nėra, bet visos sklandančios apkalbos ir bandymas mane sumenkinti, tai, matyt, jau yra dabar susiformavusi natūrali proceso dalis. Noriu pasakyti, kad pati neabejingai žvelgiu į Ukrainą ir tikiu jos pergale. Pačiai teko praleisti daugybę laiko Ukrainoje ir turiu ten nemažai giminių.
Tos kitos interpretacijos, tai yra tik tiek, kad, matyt, kažkam yra šokas, kad staiga atėjo visai netikėtas kandidatas, kuris kandidatuoja į šią poziciją. Bet nieko, galvoju, kad man tiesiog tik reikia laiko įrodyti savo darbais, kad būsiu tinkama šiai pozicijai.
Dar vienas niuansas. Esate užfiksuota nuotraukoje, kur buvo protestas, palaikantis Palestiną. Dabar irgi kilo nemažai diskusijų, kad šalies pozicija yra visiškai kita, o jūs palaikote Palestiną. Kaip būtų, jeigu dabar taptumėte premjere, o pasisakote visai priešingai šiuo klausimu?
Tai dar viena netiesa ir mitas, ir, matyt, reikės priprasti neigti įvairius mitus. Pirmiausia, aš buvau profsąjungų surengtame renginyje, gegužės 1-osios eitynėse, ir visada rėmiau, ir remsiu profesines sąjungas. Visada prisidėsiu, kiek galėsiu, su savo parama šitoms organizacijoms. Kalbant apie Palestiną, tai mano požiūris yra aiškus – bet kokioje konfliktų zonoje turime užtikrinti humanitarinę pagalbą civiliams ir kitos pozicijos aš tikrai neturėsiu.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
